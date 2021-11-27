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Cep telefonu almayan ailesine kızdı! 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı - Son Dakika

Cep telefonu almayan ailesine kızdı! 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı

27.11.2021 17:37

Antalya'da ailesinden cep telefonu isteyen ve olumsuz cevap alınca küsen 6. sınıf öğrencisi, evden ayrılarak bir daha geri dönmedi. 13 yaşındaki çocuk için kayıp ilanı verildi, polis arama çalışması başlattı.

Serik ilçesi merkez mahallesinde yaşayan aile, önceki gün akşam okul sonrası evden ayrılıp geri gelmeyen 13 yaşındaki çocukları Timur Nuri'yi arıyor. Oğullarının yabancı uyruklu olduğu için kimi kimsesi olmadığını belirten baba İsmail Nuri, "Annesinden cep telefonu istemiş. Tam bir cevap alamamış, annesi isteğini ertelemiş" dedi.

KAYIP İLANI VERİLDİ

Çocuğunun daha önce de evden habersizce çıktığını ve kızmadıklarını belirten anne gözü yaşlı bir şekilde çağrıda bulunarak Melek Nuri, " Onu çok seviyorum. Geri dön oğlum" dedi. Kayıp ilanı verilen 6. sınıf öğrencisi Timu Nuri için polis arama çalışması başlattı.

Cep telefonu alamayan ailesine kızan 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı

TELEFON İSTEDİ, CEVAP ALAMAYINCA KÜSTÜ

15 yıllık evli olduklarını belirten Baba İsmail Nuri, Rus uyruklu olan eşinden biri oğlan, diğeri kız iki çocuğu olduğunu belirterek " Oğlumuz Timur Nuri dün saat 18: 30 gibi evden çıktı. Bir daha da geri gelmedi. Akşam annesinin anlattığına göre cep telefonu isteme olayı olmuş. Tam bir cevap alamayınca erteleme zorunda kalmış isteğini. Küsüp gittiğini tahmin ediyoruz. Ben kanepede uyurken dışarı çıkmış. Sonra polise kayıp ilanı verdik. Merkez mahallesinde oturuyoruz. Gece buraları ve sahiller ile köy tarafında mezarlıkları gezdim. Bir haber alamıyoruz, belki yoğun yağış nedeniyle gizlenip saklanıyorsa daha da zorlaştı bulmamız. Evden çıkarken üzerinde bir tane polar, bir de koyu bir eşofman ayağında spor ayakkabı vardı. Büyük ihtimalle bir sinirle öfkeyle çıktı. Biz ona kızmıyoruz. Annesi de üzülüyor. Gelsin evine neyse gereğini yaparız yardımcı oluruz. Benim ailem Antalya'da, eşimin annesi bizde kalıyor. Eşim de yabancı uyruklu olduğu için Timur'un kimsesi yok, gideceği bir yer de yok. Olabileceği yerleri de ben zaten kontrol ettim" diye konuştu.

Cep telefonu alamayan ailesine kızan 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı
Cep telefonu almayan ailesine kızdı! 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı
Cep telefonu almayan ailesine kızdı! 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı
Cep telefonu almayan ailesine kızdı! 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı
Cep telefonu almayan ailesine kızdı! 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı
Cep telefonu almayan ailesine kızdı! 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı

Antalya, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Cep telefonu almayan ailesine kızdı! 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı - Son Dakika


YORUMLAR (1)
  • abcde abcdef: bulunca alacaksın elıne sopayı yermısın yemez mısın. alsana sopadan telefon. bu gençlık nereye gıdıyor yaaa. sankı telefonu yok dıye telefondan bıhaber sanırsın. oysa annesının babasının telefonu elınden düşmüyordur. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Cep telefonu almayan ailesine kızdı! 13 yaşındaki çocuk sırra kadem bastı - Son Dakika
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