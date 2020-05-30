Cerablus'ta terör saldırısında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez , Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Kasap Nusret Gökçe'nin kendisine ikizi kadar benzeyen kardeşi, görenleri şaşkına çevirdi

Dünyanın en güzel kızı seçilmişti! Çocuk modele bir de şimdi bakın