Cerablus'ta terör saldırısında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'ta araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus ilçe merkezinde bir araca yerleştirilen bombalı düzenek infilak ettirildi.
Saldırıda 2 kişi yaralandı. Patlama sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, çevrede maddi hasar oluştu.
Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/ PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.