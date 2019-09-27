Ceren'i öldüren öğrencisinin yargılanmasına başlandı (3)

'SAVUNMA HAKKIM ELİMDEN ALINIYOR'

Duruşmaya öğleden sonra tanık ifadelerinin dinlenilmesi ile devam etti. Avukatların sorularını da yanıtlayan Hasan İsmail Hikmet, olayı planlamadığını ifade ederek, "Ben bu olayı planlamış olsam başıma maske takardım, ben gerizekalı mıyım? Oda da 2 kişiydik, başka kimse yoktu. Bu olayı işlediğim için gerçekten pişmanım, savunma hakkım elimden alınıyor. Olaydan sonra ailemle birlikte polise teslim oldum" dedi. Hikmet'in avukatı da müvekilinin cinsel istismar mağduru olduğunu ve meşru müdafa hakkını kullandığını söyledi.

'OĞLUMU ALARAK EMNİYETE GİTTİK'

Tanık olarak dinlenen Hasan İsmail Hikmet'in babası Ömer Hikmet, oğlunun işlediği cinayeti eşinden öğrendiğini söyledi. Hikmet "Olayda kullanılan silah benim üzerime kayıtlı silahtı. Oğlum evde ara ara hocası Ceren'le sıkıntısı olduğundan bahsedirdi. Olay günü eşim beni aradı ve durumu anlattı. Eşimle buluşarak Konya yoluna gittik. Hasan İsmail bizi orada bekliyordu. Onu alarak emniyet müdürlüğüne gittik. Silah ve bıçağı teslim ettik." dedi. Duruşmada diğer tanıklarında ifadelerine başvuruldu.

DURUŞMA 29 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme Heyeti tanıkların dinlenilmesi, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 29 Kasım tarihine erteledi. Mahkeme çıkışı açıklama yapan Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar "Bugün sabah Ankara Adliyesi'ne geldiğim duygularla, şu an bulunduğum duygular arasında büyük fark olduğunu ifade etmek istiyorum. Sabah geldiğimde kafamda birçok soru işareti endişeler mevcuttu ama şu an itibariyele hiçbir endişem, tereddütüm, tedirginliğim kalmadı. Bugün onun mücadelesini vermeye geldik buraya, bugün onun için adalet aramaya geldik buraya. Bugün bu temiz nadide toplumda başka Ceren'ler ölmesin diye omuz omuza mücadeleye vermeye geldik" diye konuştu.

Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel ise "Bugün burada kısacık ömrünü, gencecik ömrünü adaletle mücadeleye adamış bütün ömrünü haklının hakkını haksıza yedirmemeye adamış ve bu yolda canını bile vermeyi göze almış bir eğitim şehidinin kocası olarak bulunuyorum. Bugün rahmetli eşimin ilk duruşması görüldü. Bu duruşmada bizler gurur ve şerefle hazır bulunduk. Onun sesi olduk. Sanık tarafı son derece akla, insafa ve izana sığmayan bir takım mesnetsiz iddia ve iftiralar gündeme getirmiştir eşim hakkında. Bunların şahsım ve ailemiz nezninde hiçbir itibarı yoktur. Ceren hoca ömrünü öğrencilerine, adelete, eşitliğe ev hukuka adamıştır" dedi.