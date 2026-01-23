Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Veliköy Mahallesi'nde bulunan tesiste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Görevlilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika › Güncel › Çerkezköy'de Geri Dönüşüm Tesisinde Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?