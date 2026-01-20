Çerkezköy\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale eden trafik ekiplerinin tepe lambası açık şekilde park halinde bulunan ekip aracına ve bir elektrik direğine başka bir otomobil çarptı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kopan elektrik kabloları yola sarktı.

Kaza, Çerkezköy-Çorlu yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Otogar istikametine seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. İlk kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerine gelerek aracı kaldırmak ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla güzergahta önlem aldı.

Bu sırada aynı yönde ilerleyen başka bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu, kazaya müdahale eden ve içerisinde kimsenin bulunmadığı trafik polisi aracına ve yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrik direği zarar görürken, elektrik kabloları yola sarktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, TREDAŞ ve sağlık ekipleri sevk edildi. TREDAŞ ekipleri bölgede elektrik akımını keserken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazada yaralanan sürücüye sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı tahkikat sürüyor. - TEKİRDAĞ