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Çerkezköy Endüstriyel Fuarı fark oluşturacak

2 saat önce

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında, Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Çerkezköy Endüstriyel Fuarı fark oluşturacak, System.String[]

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (Çerkezköy TSO) Eylül ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Hacı Mehmet Erdoğan başkanlığında, Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.


Yoklama ve saygı duruşu ile başlayan Meclis toplantısında Ağustos ayı gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddesi Meclis üyeleri tarafından oylanarak, kabul edildi. Söz konusu gündem maddesinin ardından 3'üncü gündem maddesi olarak Çerkezköy TSO ve Trakya Kalkınma Ajansı iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Çerkezköy Endüstriyel Fuarı 2019 hakkında Meclis Üyelerine bilgilendirme yapıldı. 25-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Çerkezköy Kapalı Pazar Yerinde gerçekleştirilecek Fuar hakkında bilgilendirme yapan Çerkezköy TSO Genel Sekreteri Hakan Gel, "TOBB'un Yurtiçi Fuar Takviminde yer alan Fuarımız bu yıl hem katılımcıları hem de içerisinde yer alan etkinlikleriyle fark oluşturacak. Siz değerli Meclis üyelerimiz başta olmak üzere, tüm üyelerimizi Fuarımıza bekliyoruz" sözlerini kaydetti. 4'üncü Gündem Maddesinde ise Temmuz ayında gerçekleştirilen Azerbaycan İş Gezisi Sunumu yapıldı. 5'inci Gündem Maddesinde 15-18 Ekim 2019 tarihlerinde AB İş Diyaloğu Projesi kapsamında Yunanistan-Drama TSO'ya gerçekleştirilecek ziyaret için Meclis üyelerinin görevlendirilme konusu konuşuldu. Söz konusu ziyaret programı için Meclis Üyeleri Ramazan Tahir Eke, Mehmet Danyeli, Kadir Uz ve Meclis Başkan Yardımcısı Nuran Yeşil görevlendirildi. 6. Gündem Maddesinde 4-7 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak Romanya-Bükreş İş Gezisi görüşülerek, Meclis Üyeleri Aktaş Güler, Ahmet Avcı, Gürkan Kesim ve Mehmet Sait Erdem görevlendirildi. Dilek ve temennilerin ardından toplantı sona erdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Tekirdağ, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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