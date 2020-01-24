Çerkezköy Nüfus Müdürlüğünün çalışma saatleri değişti - Son Dakika
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Çerkezköy Nüfus Müdürlüğünün çalışma saatleri değişti

6 saat önce

Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü, yıl sonuna kadar hafta içi saat 18.00'a kadar açık kalacak.

Çerkezköy Nüfus Müdürlüğünün çalışma saatleri değişti, System.String[]

Çerkezköy İlçe Nüfus Müdürlüğü, yıl sonuna kadar hafta içi saat 18.00'a kadar açık kalacak.

İlçe Nüfus Müdürlüğü, kimlik, ehliyet, pasaport ve adres değişikliği işlemleri için yoğun mesai harcıyor.

Yoğunluk yaşanan müdürlükte mesai saatlerinde değişikliğe gidildi.

Daha önce 08.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren müdürlük, hafta içi 31 Aralık 2020 tarihine kadar 08.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

Müdürlüğün 2019 verilere göre 39 bin 638 yeni çipli kimlik kartı işlemi yapıldı.

Ayrıca 9 bin 565 ehliyet, 2 bin 667 umuma mahsus pasaport başvuru işlemi gerçekleştirdi. Nüfus Müdürlüğünün yaptığı en yoğun işlerden biri de adres beyanı oldu.

Çerkezköy'e yeni gelen veya adresinde değişiklik yapan vatandaş adres beyanı için müdürlüğe başvurdu.

Bu kapsamda geçen yıl 15 bin 834 adres beyan işlemi yapıldı. Ayrıca 3 bin 52 yerleşim yeri belgesi işlemi gerçekleştirildi.

Çerkezköy, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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