Çerkezköy TSO Meclisinden yılın ilk toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çerkezköy TSO Meclisinden yılın ilk toplantısı - Son Dakika

Çerkezköy TSO Meclisinden yılın ilk toplantısı

6 saat önce

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Görgün'ün başkanlığında gerçekleştirildi.

Çerkezköy TSO Meclisinden yılın ilk toplantısı, System.String[]

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Ocak ayı Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Mesut Görgün'ün başkanlığında gerçekleştirildi.


Meclis Toplantı Salonu'nda yoklama ve saygı duruşu ile başlayan Meclis toplantısında Aralık 2019 gelir gider bütçe izleme raporu ve mizanın ibrası görüşüldü. İlgili gündem maddesi Meclis üyeleri tarafından oylanarak, kabul edildi. Söz konusu gündem maddesinin ardından 3'üncü gündem maddesi olarak 2019 yılı gelir-gider cetveli, bilanço ve gelir cetveli ibrası gerçekleştirildi. Meclis üyeleri tarafından görüşülen gündem maddesi, oylanarak kabul edildi. Dolaşım belgeleri satış ve onay fiyatlarının da son gündem maddesi olarak konuşulduğu toplantı, dilek ve temennilerin ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ

Çerkezköy, Aralık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 06:33 Kaynak: İHA
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