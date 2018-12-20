Son Dakika Haberleri: Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Ameliyatların Yapılamadığı İddiası

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Ameliyatların Yapılamadığı İddiası

1 saat önce

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyatların yapılmadığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde Ameliyatların Yapılamadığı İddiası, System.String[]
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ameliyatların yapılmadığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden yapılan açıklamada, hastane bünyesinde ameliyatların gerektiği şekilde yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yazılı basında çıkan 'Cerrahpaşa'da ameliyatların birçoğu durduruldu' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Sağlık hizmetlerinin sunumu gereğince yeni başvuran hastalar ve aciliyet durumundaki öncelikler nedeniyle ameliyat planlamalarında değişiklikler olabilmektedir. Hastanemiz bünyesinde ameliyatlar gerektiği şekilde gerçekleştirilmektedir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:57 Kaynak: AA

Cerrahpaşa, İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Güncel
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