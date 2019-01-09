Ces 2019 | Dev Ekranlı Otomobil Byton M-Byte
56 dakika önce
ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2019 fuarında tanıtılan Byton M-Byte isimli konsept otomobil 2019 yılı içinde satışa sunuluyor.
ABD
'nin Las Vegas
şehrinde düzenlenen CES 2019 fuarında tanıtılan Byton M-Byte isimli konsept otomobil 2019 yılı içinde satışa sunuluyor. Başlangıç fiyatı bin dolar olarak açıklanan elektrikli araçta kokpiti tamamen kaplayan bir ekran bulunuyor. 49 inçlik bu ekrana ek olarak direksiyonun ortasında da bir ekran bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 01:49 Kaynak: Youtube
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