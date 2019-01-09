Ces 2019 | Lg'den Muhteşem Oled Şovu
38 dakika önce
#CES #CES2019 #LGABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES'te standı bulunan LG, OLEd ekranlarıyla harika bir şova imza atıyor.
#CES #CES2019 #LG ABD
'nin Las Vegas
şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES'te standı bulunan LG, OLEd ekranlarıyla harika bir şova imza atıyor. Geçtiğimiz yıllarda da sergilenen devasa kıvrımlı duvar LG OLED ekranlardan oluşuyor ve bu ekranlarda muhteşem bir görsel şölen sunuluyor.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:38 Kaynak: Youtube
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