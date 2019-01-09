Son Dakika Haberleri: Ces 2019 | Lg'den Muhteşem Oled Şovu

Ces 2019 | Lg'den Muhteşem Oled Şovu

38 dakika önce

#CES #CES2019 #LGABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES'te standı bulunan LG, OLEd ekranlarıyla harika bir şova imza atıyor.

#CES #CES2019 #LG

ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen tüketici elektroniği fuarı CES'te standı bulunan LG, OLEd ekranlarıyla harika bir şova imza atıyor. Geçtiğimiz yıllarda da sergilenen devasa kıvrımlı duvar LG OLED ekranlardan oluşuyor ve bu ekranlarda muhteşem bir görsel şölen sunuluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:38 Kaynak: Youtube

Amerika Birleşik Devletleri, Las Vegas, Ekonomi
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