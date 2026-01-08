CES 2026'da Türk Startuplar Öne Çıkıyor

LAS TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, CES 2026'da yeteneklerini sergileyen Türk startupların çalışmalarını inceledi.

Varank, teknoloji dünyasının en son yeniliklerinin ve trendlerinin sergilendiği, ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenen CES 2026'da yer alan Türk startupların stantlarını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kalkınma ajansları ve İstanbul Ticaret Odasının (İTO) kurduğu pavilyonlarda, girişimcilerden yürüttükleri projeler hakkında bilgi alan Varank, daha sonra AA muhabirine konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Varank, fuarı ziyaret edenlerin sayısının artmasının teknolojiye olan ilginin devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

CES 2026'da tüketici elektroniği hususunda ciddi şirketlerin yanı sıra yeni teknolojilerin geliştirilmesine yönelik de önemli firmalar olduğuna değinerek, Türkiye'nin de birkaç yıldır bu fuara ilgi gösterdiğini dile getirdi.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı vasıtasıyla, İTO'nun destekleriyle, teknoloji hubı olarak çalışan Fark Labs gibi hızlandırma programı olan grupların fuarda yer aldığına işaret ederek, "Şirketlerimizin olgunluğu, yeni ve ilgi çekici teknolojiler geliştiren firmalarımızın sayısı her geçen sene daha çok artıyor." diye konuştu.

Fuarda Türkiye'den startupların yanı sıra sektöründe ses getiren firmaların da görüldüğünü vurgulayan Varank, otomotiv şirketi Karsan'ın elektrikli otobüsleriyle fuarın en gözde şirketlerinden olduğunu ifade etti.

"Startuplarımız çok daha açık fikirli, gelişmeye açık ve cesur"

Varank, fuarda "Turcorn" adayı olmak için yola çıkmış şirketlerin olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ama bunun dünyadan da fark edilmesi bizim açımızdan önemli. Buradaki arkadaşlarımızın hepsiyle istişare ettik. İlgiden, yaptıkları işbirliklerinden, bağlantılardan memnunlar. Burada devletimize ve özellikle sivil toplum kuruluşlarımıza teşekkür etmemiz lazım. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, İTO'nun destekleri olmasa, belki firmalarımız buraya gelirken çok daha zorlanacaklar. Şu anda işler güzel gidiyor."

Fuara katılım sağlayan büyük şirketler açısından Çin'in ağırlığının görüldüğünü söyleyen Varank, "Daha küçük, daha inovatif startup seviyesinde farklı ülkelerden buraya gelmiş firmalar var. Biz Türkiye olarak bu alanda başarılıyız. Verdiğimiz desteklerin karşılığını görüyoruz. Bu alanda çok güçlü olduğunu iddia eden Avrupa Birliği ülkeleriyle Türkiye'nin startuplarını karşılaştırdığımda bizim şirketlerimizin çok daha açık fikirli, gelişmeye açık, teknoloji geliştirirken çok daha cesur olduğunu görebiliyorum. Bu manada startuplarımızı diğer ülkelerle kıyasladığımda başarılı buluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den şirketler dünya sahnesinde yeteneklerini sergiliyor

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES 2026'da, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda çalışan 5 kalkınma ajansının işbirliği ile kurulan "Türkiye Turcorn Pavilyonu" yer alıyor.

Pavilyonda, "Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı" kapsamında fuara katılmaya hak kazanan 34 Türk teknoloji girişimi dünya sahnesinde yeteneklerini tanıtıyor.

İTO'nun koordinasyonunda kurulan Türkiye Milli İştiraki pavilyonunda da 20 Türk şirket teknolojilerini sergiliyor.