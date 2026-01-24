Çeşme Barajı'nda Su Seviyesi Yükseldi - Son Dakika
Yerel

Çeşme Barajı'nda Su Seviyesi Yükseldi

24.01.2026 10:24
Kutlu Aktaş Barajı'ndaki su seviyesi son yağışlarla %15,50'ye yükseldi, ancak geçen yıla göre düşük.

Çeşme'nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Kutlu Aktaş Barajı'nda, son yağışların ardından su seviyesi yükselmeye başladı. Geçtiğimiz yılın sonunda kritik seviyelere kadar gerileyen barajdaki doluluk oranı, son yağışlarla birlikte yüzde 15,50 seviyesine ulaştı.

Uzun süredir kuraklık tehdidiyle karşı karşıya olan Çeşme'de, barajda yaşanan bu artış vatandaşlar açısından umut verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Özellikle geçtiğimiz yıl sonunda yüzde 0,01 gibi neredeyse tamamen tükenme noktasına gelen su seviyesi, bölgedeki su krizi tartışmalarını da beraberinde getirmişti.

Geçen yıla göre hala geride

İZSU'nun paylaştığı resmi verilere göre, Kutlu Aktaş Barajı'ndaki mevcut su seviyesi geçen yılın aynı dönemine kıyasla hala daha düşük durumda. Geçtiğimiz yıl aynı tarihlerde barajın doluluk oranı yüzde 21,46 olarak ölçülmüştü.

Uzmanlar, yaşanan artışın sevindirici olmakla birlikte, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından tasarruf çağrılarının önemini koruduğuna dikkat çekiyor. Yetkililer, önümüzdeki süreçte yağışların devam etmemesi halinde su seviyelerinde yeniden düşüş yaşanabileceği uyarısında bulunuyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kutlu Aktaş, Çeşme, Çevre, Yerel

