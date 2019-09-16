Son Dakika Haberleri: Çeşme'de nükhet duru rüzgarı
Son Dakika Magazin Haber

Çeşme'de nükhet duru rüzgarı

1 saat önce

İZMİR'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alan Nükhet Duru, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Çeşme'de nükhet duru rüzgarı, System.String[]

İZMİR'in Çeşme ilçesi Alaçatı Mahallesi'nin düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında sahne alan Nükhet Duru, hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Alaçatı Amfitiyatro'da sahne alan Nükhet Duru'yu yaklaşık 3 bin kişi izledi. 3 saat sahnede kalan Duru, 'Memleketim', 'Melankoni', 'Aşık Oluyorum', 'Al Gönlümü Diyar Diyar', 'Mahmure' ve 'Ben Sana Vurgunum' gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. Bazı şarkılarını izleyicilerle birlikte söyleyen Duru, bir ara sahneden inip, izleyicilerin arasına girdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile birlikte de şarkılar seslendiren Nükhet Duru, sahne performansıyla da dikkati çekti. Çeşme'de olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Duru, "1982 yılından beri Çeşme'de konserler veriyorum" dedi. Hayranlarını kırmayıp, birlikte bol bol özçekim de yapan ünlü şarkıcıya konserin sonunda Belediye Başkanı Ekrem Oran, çiçek verip, teşekkür etti.

Nükhet Duru, Alaçatı, Çeşme, Magazin

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 05:15 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yılmaz Morgül'den Diyarbakır'daki anneleri destekleyen ünlülere zehir zemberek sözler
Victoria's Secret meleği Stella Maxwell, burnunu karıştırırken kameralara yakalandı İngiliz oyuncu Nadia Sawalha havuzda üstsüz poz verdi Hesabı çalınan Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger'ın çıplak fotoğrafı ve cinsel ilişki videosuna ait link paylaşıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 18:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çeşme'de nükhet duru rüzgarı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]