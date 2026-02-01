Çeşme\'de Şiddetli Yağış ve Fırtına

İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle ilçedeki derelerde taşmalar meydana gelirken, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Çeşme genelinde gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtınada vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Öte yandan, fırtınanın etkisiyle Reisdere Mahallesi'nde bulunan bir binanın dış cephesinde hasar oluştuğu ve ufak çaplı çöküntüler meydana geldiği öğrenildi. - İZMİR