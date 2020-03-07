Çetin emeç mezarı başında anıldı - Son Dakika

Kamera: Kubilay ÖZEV/ İstanbul DHA 7 Mart 1990'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Çetin Emeç mezarı başında anıldı.

Zincirlikuyu Mezarlığı'nda düzenlenen anma törenine eşi Bilge Emeç, kızı Mehveş Emeç Birol, damadı Özalp Birol, torunu Selin Birol, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Hürriyet Gazetesi yazarları Doğan Hızlan ve Sedat Ergin, eski Hürriyet Gazetesi yazarı Oktay Ekşi ile meslektaşları ve yakınları katıldı. Emeç için dualar okundu.

Anma töreninde konuşan Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Emeç'in kendisi için üç şeyi temsil ettiğini söyledi. Hakan, "Birincisi gazetemiz Hürriyet geleneğinin çok önemli bir parçasıdır kendisi. Hürriyet'in uzun yolculuğunda her zaman adı anılan, o geleneğin oluşmasında ve sürdürülmesinde rol alan en önemli aktörlerden biridir. İkincisi de Türk basın tarihinde suikastlere kurban giden, öldürülen gazeteciler içinde yer almaktadır. Abdi İpekçi, Uğur Mumcu gibi Çetin Emeç de hayatını basın özgürlüğü uğruna feda etmiştir. Bir büyük bedel ödemiştir. Büyük bedel ödemiş bir gazetecidir. Bu açıdan da önemlidir. Yine benim açımdan Çetin Emeç dendiğinde üçüncü husus da şudur; bugün benim işgal ettiğim makamda vaktiyle onun oturuyor olması önemli. Çetin Emeç ile benim kişisel olarak kurduğum bir bağdır bu. ve bu bağ sanılandan çok daha güçlü bir bağdır. Bu üç açıdan Çetin Emeç benim için önemlidir. Kendisine bir kez daha Allahtan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun diyorum. En başta da belirttiğim gibi ben gerçekten Çetin Emeç'i tanıma fırsatı bulamadım. O nedenle Çetin Emeç'in kişiliğinden, tarzından, yaklaşımlarından söz etme şansına sahip değilim" dedi.