Son Dakika Haberleri: Çetin: "Sözde Değil Özde Kadın Dostuyuz"

Çetin: "Sözde Değil Özde Kadın Dostuyuz"

1 saat önce

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Huzurevleri'nde 8 Mart etkinliğine katılarak, sözde değil, özde kadın dostu olduklarını vurguladı.

Çetin:
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Huzurevleri'nde 8 Mart etkinliğine katılarak, sözde değil, özde kadın dostu olduklarını vurguladı.

Önünüzdeki dönemde "Nöbetçi kreş" uygulamasına geçileceğini açıklayan Başkan Çetin, engelli annelerinin kendilerine zaman ayırabilmesi için "Mola evleri" açılacağını ve engelli annelerinin çocuklarını buralara güven içinde bırakabileceğini ifade etti.

Başkan Soner Çetin, laf üretmediklerini uygulamaları ile kadınların yanında olduklarını gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınlarımızı bir kooperatif çatısı altında toplayacağız. Kuracağımız imalathane ile kadınlarımızın turunçgillerden reçel ve şekerleme yapmalarını sağlayacak ve aile ekonomisine katkı koymasına yardımcı olacağız. Avrupa Birliği hibe kredileri için girişimlerde bulunacağız ve bu ürünlerin ihracatı için de pazar arayışına gireceğiz. Hayatın her alanında kadınlarımızın yanında olmak bizlerin boynunun borcudur."

Başkan Çetin, yakında üçüncü Kadın Ürünleri Pazarını açacaklarının da müjdesini verdi.

Etkinlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin kadınlara karanfil dağıttı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 02:11 Kaynak: İHA

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