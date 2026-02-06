Cevdet Yılmaz, Deprem Şehitlerini Andı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3'üncü yıl dönümü dolayısıyla sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. 'Asrın Felaketi'nde kaybettiğimiz her canın acısı hala yüreğimizde, hatıraları hafızamızda. O günden bu yana devlet-millet el ele, büyük bir seferberlikle yaralarımızı sararak 3 yıldan kısa bir sürede şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırdık. Deprem felaketlerinde kaybettiğimiz vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun. Rabbim milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.