Ceviz ağacından düşen yaşlı adam adam hayatını kaybetti - Son Dakika

Ceviz ağacından düşen yaşlı adam adam hayatını kaybetti

11.10.2020 17:12

- Ceviz ağacından düşen yaşlı adam adam hayatını kaybetti Samsun'da ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan yaşlı adam tedavi alındığı hastanede hayatını kaybetti.

- Ceviz ağacından düşen yaşlı adam adam hayatını kaybetti

SAMSUN - Samsun'da ceviz ağacından düşerek ağır yaralanan yaşlı adam tedavi alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinin Şeyhkoyun Mahallesi'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen Murtaza Akbaş, 112 acil servis ekipleri tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan Akbaş ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Murtaza Akbaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ceviz ağacından düşen yaşlı adam adam hayatını kaybetti
Ceviz ağacından düşen yaşlı adam adam hayatını kaybetti
Ceviz ağacından düşen yaşlı adam adam hayatını kaybetti
Ceviz ağacından düşen yaşlı adam adam hayatını kaybetti
Ceviz ağacından düşen yaşlı adam adam hayatını kaybetti
Ceviz ağacından düşen yaşlı adam adam hayatını kaybetti

Samsun, Ceviz, Havza, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ceviz ağacından düşen yaşlı adam adam hayatını kaybetti - Son Dakika

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