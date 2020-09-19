Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı - Son Dakika

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan Bahattin Yurdaer (32), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı, System.String[]

TOKAT'ın Niksar ilçesinde, ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kalan Bahattin Yurdaer (32), AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi Ayazma Küme Evleri'nde meydana geldi. Kendi bahçesindeki ceviz ağacına çıkarak hasat yapmak isteyen Bahattin Yurdaer, 8 metre yükseklikte yorgunluktan dolayı mahsur kaldı. Yurdaer'in ağaçta mahsur kaldığını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Arazinin engebeli olması nedeniyle bölgeye gidemeyen itfaiye ekipleri, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Tokat AFAD ekipleri, ağaçta mahsur kalan Bahattin Yurdaer'i beline ip bağlayarak mekanizma yardımıyla bulunduğu yerden indirdi. Yurdaer'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Niksar, Ceviz, Tokat, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 20:43 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ceviz toplamak için çıktığı ağaçta mahsur kaldı - Son Dakika

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