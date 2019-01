Çevre Bakanı Murat Kurum: "28 İlimizde 52 Millet Bahçesinin Projelerini Tamamladık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ikinci 100 günlük eylem planı kapsamında 81 ilde en az bir tane millet bahçesi için gayretlerinin sürdüğünü ifade etti. Bakan Kurum, "İkinci 100 günlük hedeflerimiz doğrultusunda 28 ilimizde 52 millet bahçesinin projelerini tamamladık" dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Karabük İl Teşkilatında partililer ile buluştu. Beraberinde milletvekilleri ve belediye başkan adayları ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 günlük eylem planlarının yüzde 98'lik başarı ile tamamladık. İkinci 100 günlük eylem planlarını gerçekleştiriyoruz. Bu planlar çerçevesinde şehirlerimizin ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz Cumhurbaşkanımızın çok önemsediği Millet Bahçeleri projelerimiz var. 81 ilde en az bir tane olmak suretiyle yapmaya gayret ediyoruz. İkinci 100 günlük hedeflerimiz doğrultusunda 28 ilimizde 52 millet bahçesinin projelerini tamamladık. Her ilimize en az bir millet bahçesi yapma konusunda gayret gösteriyoruz. Şehirlerimizin yine ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz çöküntü alanlarında kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştiriyoruz. Kentsel dönüşüm projelerini de ikiye ayırdık. Biri tarihi kent merkezlerindeki projeler, diğeri ise şehrin değişik alanlarındaki dönüşüm projeleri. Gittiğimiz şehirlerde kentsel dönüşümden millet bahçesine, millet kıraathanesine, yürüyüş yollarına, bisiklet yollarına vatandaşlarımızın ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz her projeye karar vermeye gayret gösteriyoruz. Şehirlerimizin alt yapısının iyileştirilmesi çerçevesinde atık su arıtma tesisleri, kanalizasyon, içme suyu, sıcak asfalt, çöplerimizin bertarafı noktasında birçok projeyi bu toplantılarla kararlaştırıp hızlı bir şekilde uygulamalarını yapmaya gayret gösteriyoruz" diye konuştu.



"16 yıldır sürdürdüğümüz iktidarla birlikte şehirlerimizin adeta çehresini değiştirdik"



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte sosyal belediyeciliğin hayata geçtiğini ifade eden Bakan Murat Kurum, "AK Parti hikayesi 1994 yılında Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde sosyal belediyecilikle başladı. Bu gün artık 25 yılı aşkın tecrübe ve 16 yıldır sürdürdüğümüz iktidarla birlikte şehirlerimizin adeta çehresini değiştirdik. Değiştirmeye devam ediyoruz. O noktada siz açıkçası bu süreçte her zaman Karabüklü hemşehrilerimiz vatandaşlarımız hep AK Parti iktidarının yanında oldular. Her zaman desteklediler. Her zaman yerli ve milli bir duruş sergilediler. Öncelikli olarak bu duruşunuzdan dolayı Cumhurbaşkanımız adına teşekkür ediyor ve Allah razı olsun diyorum. Allah emeklerimizi boşa çıkartmasın. İnşallah önümüzdeki süreçte de sosyal belediyecilik anlamında başlayıp gönül belediyeciliği anlayışıyla devam edecek. 31 Mart seçimlerinde de tüm vatandaşlarımıza dokunmak, taleplerini, ihtiyaçlarını dinlemek. Yapabileceklerimizi söylemek, yapamayacaklarımızı da bu nedenden dolayı yapamayız veya şu zaman yapabiliriz demek suretiyle herkesle görüşmemiz gerekiyor. Tevazu içerisinde hareket edip onların iyi gününde kötü gününde beraber olduğumuzu onlara bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Bu noktada bizde bu anlayış çerçevesinde şehirlerimize gidiyoruz ve projelerimizi anlatmaya, yeni projelerimiz için karar almaya çalışıyoruz" diye konuştu.



Bakanlığın Karabük'teki yatırımları



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bakanlığın Karabük'teki yatırımlarını da şöyle değerlendirdi:



"Yaklaşık 2 milyar 50 milyon liralık projeyi tamamladık. Devam eden 305 milyon liralık projemiz var. İller Bankası Genel Müdürlüğü ile genel bütçeden belediyelerimize 974 milyon lira kaynak aktardık. Şehirlerimizin, ilçelerimizin ihtiyacı olan tüm alt yapı projelerine destek olmaya çalıştık. TOKİ ile 646 milyon liralık işi tamamladık. Yaklaşık 4 bin 800 konut ve konutları destekleyen sosyal donatıları içerir projeler. Bir takım esnafımızı ziyaret ettik. Görüyoruz ki Karabük'ü bulunduğu noktadan daha yukarı çekmek adına bizden beklentileri var. Bu beklentileri karşılamak adına dün akşam toplantılar yaptık. Karabük ilimizde şu an düzenli depolama tesisimiz yok. Çöplerimiz vahşi bir şekilde depolanıyor. Çöplerimizin düzenli depolanmasına teminen 222 dönüm araziyi belirledik. Özel İdaremiz ve İller Bankası Genel Müdürlüğümüz buraya düzenli depolama tesisi yapılması noktasında çalışmaları son noktaya getirdiler. Karabük'ün artık çöplerini düzenli depolayacağı araziyi ve projeyi Özel İdare ile birlikte gerçekleştiriyor olacağız. Keltepe Kayak Merkezi'nin ulaşım yollarıyla ilgili 20 kilometrelik yolu sıcak asfalt yapmak suretiyle kış turizmini artırmak için bir çalışmayı sürdürüyoruz. Köylerimize çöp toplama hizmetini Özel İdare yürütüyor. Bu hizmetin daha kaliteli yapılması amacıyla 2 adet çöp kamyonu ve bin 100 adet çöp konteynırı vererek böyle bir süreci başlatmış olduk. Kent meydanı yaklaşık 100 dönümlük alanı içeriyor. Vatandaşımızın talepleri doğrultusunda o 100 dönüm alanı yeniden ihya etmek. Bir millet bahçesi, millet kıraathanesi bir proje gerçekleştirmek istiyoruz. Metruk yapılarının da cephelerinin yenilenmesi suretiyle o bölgeyi daha canlı bir meydan haline getirmek üzerine bir proje gerçekleştirmiş olacağız. Vatandaşlarımızın öncelikli taleplerini alacağız. Kardemir ve belediyemizle işbirliği çerçevesinde böyle bir projeyi kazandırmak istiyoruz. Şehir merkezindeki otopark ihtiyacı kapsamında otopark yapmayı düşünüyoruz. Çarpık bir kentleşme maalesef Karabük'te de var. İl genelinde bir mastır plan hazırlayarak öncelikli dönüşüm alanlarından başlamak üzere bir mastır plan hazırlıyoruz. Vatandaşımızın istemediği hiçbir projeyi yapmayacağız. Yapılmasını da müsaade etmeyeceğiz. Osmanlı yadigarı Karabük artık tüm ilçeleriyle birlikte AK Parti belediyeciliği ile tanışsın istiyoruz. Hocamız Burhanettin Uysal'ı yakinen tanıyoruz. Her projesini bakanlık olarak destekçisi olduğunu bilmenizi isterim. Sizden ricamız 31 Mart seçimlerinde kapı kapı dolaşarak, insanlara dokunarak çalışacağız. Gayret göstereceğiz. Cumhurbaşkanımızın, liderimizin hedefleri doğrultusunda çalışacağız." - KARABÜK

