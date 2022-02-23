Çevre duyarlılığı için "Farkında mıyız Bilecik" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Bilecik'te, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iş kadını Şermin Kahraman öncülüğünde çevre duyarlılığı konusunda "Farkında mıyız Bilecik" adlı etkinlik gerçekleştirildi.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya, merkez Selöz köyünde, su, gübre, ilaç kullanımı ve çevre duyarlılığına dikkati çekmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, kendilerini bir araya getirenin aslında sevgi olduğunu vurguladı.

Vali Kızılkaya, "Biz hepimiz ülkemizi, milletimizi, birbirimizi ve Bilecik'i seviyoruz. Bilecik bizim sevdamız, aşkımız. Çevrede katı atıkların bertaraf edilmesi için başlayan bu hareket, özellikte bilinçsiz zirai ilaçlamaların ve sulamaların neticesinde ortaya çıkan unsurların azaltılması amaçlanmaktadır." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş da su kaynaklarının sınırsız olmadığını belirterek, sulama metotlarını anlattı.

Şermin Kahraman ise amaçlarının toprak ve suların korunması, verimli kullanılabilmesi olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Amacımız çevre duyarlılığını ön plana çıkarmaktır. Yaşlılara dokunabildiğimiz kadar yanlarında olduğumuzu hissettirebilmek, çocuklarımızın küfürlü konuşmamalarını ve büyüklerine saygılı olmalarını sağlamak, çevre temizliğimizi ve değerlerimizi korumak ve atıl olan maden ocaklarımızı ağaçlandırmaktır. Hepimizin bu ülkeye, bu şehre ve yaşadığımız topraklara borcumuz var. Bu toprakları atamızdan miras, gelecek nesillerden ödünç aldık ve onlara aynı şekilde aktarabilmemiz için doğaya daha saygılı olmamız gerekli. Kendi kapımızı ve evimizin çevresini, bağımızı, bahçemizin çevresini temizlemeliyiz. Yerlere çöp atmamalıyız, yolda gördüğümüz çöpleri alıp çöp kutusuna atmalı, yere çöp atanları da uyarmalıyız. En büyük sorunlarımızdan biri kirlilik. Hava kirliliği, toprak kirliliği, su kirliliği. Bunlarla hep birlikte mücadele etmeliyiz."