Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeni evlerine kavuşan vatandaşlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeni evlerine kavuşan vatandaşlarla buluştu Açıklaması

24.06.2022 22:32
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeni evlerine kavuşan vatandaşlarla buluştu Açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde orman yangınında kaybettikleri evleri yeniden yapılarak teslim edilen vatandaşlarla buluşarak "Bizim için en büyük mutluluk sizleri güler yüzlerinizle görmektir.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Isparta'nın Sütçüler ilçesinde orman yangınında kaybettikleri evleri yeniden yapılarak teslim edilen vatandaşlarla buluşarak "Bizim için en büyük mutluluk sizleri güler yüzlerinizle görmektir." dedi.

Isparta'da temaslarda bulunan Kurum, merkez Kutlubey Mahallesi Üzüm Pazarı Sokak Sağlıklaştırma Çalışması alanında incelemelerde bulundu ve bölgedeki esnafla sohbet etti. Restorasyon çalışmaları devam eden tarihi Damgacı Sokak'a geçen Kurum, pazarcı kadınlardan erik ile kiraz satın alarak onlarla sohbet etti.

Daha sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret eden Kurum, geçen yıl ağustosta Sütçüler ilçesinin Çandır köyünde çıkan orman yangınında zarar gören evleri yeniden yapılarak teslim edilen ailelerle bir araya geldi. Aileler de evlerinden memnun olduklarını belirterek Bakan Kurum'a teşekkür etti.

Ailelerin güler yüzünü görmekten mutlu olduklarını ifade eden Kurum, "Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla afetten hemen sonra Belediyemiz, Valimiz, milletvekillerimiz, sizlerin ne ihtiyacı varsa birlikte giderilmesi noktasında cansiperane, hızlı şekilde çalışma yaptık. Yeni evlerinizi yapmak için inşaatlara başladık. Şimdi sizler yeni evlerde oturuyorsunuz. Bizim için en büyük mutluluk sizleri güler yüzlerinizle görmektir." diye konuştu.

"Her zaman milletimizle birlikte yürüdük"

Bir daha böyle kaza, bela yaşanmaması temennisinde bulunan Kurum, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek yeni evlerinde güle güle oturmalarını temenni etti. Her zaman milletle birlikte yürüdüklerini, nerede bir deprem, yangın olsa milletin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Kurum, vatandaşlara herhangi bir eksikliklerin olup olmadığını sordu. Doğuştan görme engelli Esat Topbaş ev talebinde bulununca, Kurum da Topbaş'a ev yapılacağını bildirdi.

Belediye Başkanı Başdeğirmen de her zaman vatandaşın yanında olduklarını vurgulayarak evleri kısa sürede tamamladıklarını söyledi.

Bakan Kurum, yangın döneminde yeni evli olan çiftin yeni doğan çocuklarına da hediye olarak altın verdi. Ziyarette Başdeğirmen de Bakan Kurum'a Isparta halısı hediye etti.

Kurum, Kirazlıdere'de düzenlenen yemeğe katıldı.

YORUMLAR
500
Bakan Kurum'dan dar gelirliler için konut açıklaması Bakan Kurum'dan dar gelirliler için konut açıklaması Bakan Kurum: Millet Bahçelerinden 132'sinin yapımını tamamladık Bakan Kurum: Millet Bahçelerinden 132'sinin yapımını tamamladık
Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Sütçüler, Isparta, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeni evlerine kavuşan vatandaşlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:08 Hava almak için balkona çıkan adam, pusu kuran kişiler tarafından kurşun yağmuruna tutuldu
01:04 Kanada'da madenciler, 30 bin yıllık mamut yavrusu buldu
01:02 Ebru Şancı'dan dekoltesini kapatmaya çalışan eşine "RTÜK Genel Müdürü" esprisi
00:38 Meteoroloji'den hafta sonu için sağanak yağış uyarısı: Sel ve su baskını olabilir
00:09 Ersan Şen'in "Cemal Metin Avcı'ya verilen haksız tahrik indirimi kararı doğru" sözü eleştiri oklarının hedefi oldu
23:59 CSKA Sofya forması giyen futbolcudan haber yok! Kulübü açıklama yaptı: Kendisinden haber alamıyoruz
23:10 Marmaris'teki yangının acı bilançosunu Bakan Kirişci paylaştı: 4 bin 500 hektar alan küle döndü
22:59 Fenerbahçe'ye transfer olması beklenen Abdülkerim Bardakcı Galatasaray'la yarın sözleşme imzalayacak! İşte ilk sözleri
22:46 Mehmet Ağar'ın sözlerine Sedat Peker'den yanıt: Bu işi düzelt yoksa SADAT'çılardan kötü duruma düşersin
22:30 Kalvin Phillips yeniz sezonda Manchester City forması giyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2022 01:23:42. #1.12#
SON DAKİKA: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, yeni evlerine kavuşan vatandaşlarla buluştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement