Bakan Kurum: Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularının kuraklık nedeniyle susuz kalmaması için göle kesintisiz su aktarımına başlandığını belirterek, "Yaptığımız çalışmalarla tüm yolları deniyor, tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu çözümle Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Özel Çevre Koruma Bölgesi Tuz Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için önlemler alındı. Flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yapıldı. Ardından kalıcı çözüm için borularla su aktarımı çalışması hayata geçirildi. Bilim insanlarından alınan görüş doğrultusunda bölgeye yakın Gölyazı Mahallesi'ndeki su kaynağından 4 kilometre boru döşenerek flamingolara can suyu aktarımına başlandı.

'KESİNTİSİZ SU AKTARIMINA BAŞLADIK'

Bakan Murat Kurum, konuya ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, flamingoların neslini yaşatmak için her türlü önlemi aldıklarını vurgulayarak, "Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü'nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıyoruz. Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi'nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tüm yolları deniyor, tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu çözümle Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularına can suyu için tankerlerle su taşıyan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve boruların Gölyazı Mahallesi'nden Tuz Gölü'ne ulaşması için destek veren Cihanbeyli Belediye Başkanlığı'na da çabaları için teşekkür etti.