Bakan Kurum: Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi

Bakan Kurum: Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek

07.08.2022 17:24

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularının kuraklık nedeniyle susuz kalmaması için göle kesintisiz su aktarımına başlandığını belirterek, "Yaptığımız çalışmalarla tüm yolları deniyor, tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var...

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularının kuraklık nedeniyle susuz kalmaması için göle kesintisiz su aktarımına başlandığını belirterek, "Yaptığımız çalışmalarla tüm yolları deniyor, tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu çözümle Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, Özel Çevre Koruma Bölgesi Tuz Gölü'ndeki kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için önlemler alındı. Flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yapıldı. Ardından kalıcı çözüm için borularla su aktarımı çalışması hayata geçirildi. Bilim insanlarından alınan görüş doğrultusunda bölgeye yakın Gölyazı Mahallesi'ndeki su kaynağından 4 kilometre boru döşenerek flamingolara can suyu aktarımına başlandı.

'KESİNTİSİZ SU AKTARIMINA BAŞLADIK'

Bakan Murat Kurum, konuya ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, flamingoların neslini yaşatmak için her türlü önlemi aldıklarını vurgulayarak, "Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü'nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşıyoruz. Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi'nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tüm yolları deniyor, tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz. İnşallah bu çözümle Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Tuz Gölü'ndeki flamingo yavrularına can suyu için tankerlerle su taşıyan Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı ve boruların Gölyazı Mahallesi'nden Tuz Gölü'ne ulaşması için destek veren Cihanbeyli Belediye Başkanlığı'na da çabaları için teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı Tuz Gölü'ndeki flamingolar için 4 kilometreden su aktarımı başladı
Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Tuz Gölü, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
17:06 Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz
17:13 Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
16:34 Galatasaray ile anılan Ali Akman için yeni gelişme! Göztepe'ye gidiyor
15:35 Mehmet Ali Çelebi'den "6+1" ve CHP'ye sert sözler: Sayın Cumhurbaşkanımız direnmese hepimiz katledilmiştik
15:29 PSG'nin yıldızı Lionel Messi'den harika rövaşata
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un direksiyonunda! Twitter'dan paylaştı
14:55 Galatasaray'ın yeni transferi Dries Mertens'den Sneijder itirafı: "Hiç durma, hemen git" dedi
14:51 25 yıllık esrarengiz cinayet çözülüyor! Yaşlı kadın gözaltına alındı
14:47 Cemal Enginyurt, 22 yıl önce Devlet Bakanı Sadi Somuncuoğlu'na saldırdığı için hapis yatmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 17:25:05. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Kurum: Tuz Gölü flamingo cenneti olmaya devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement