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Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü - Son Dakika

Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü

17.07.2021 17:38

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kısa süre önce evlenen Ayşenur ve Sinan A. çifti arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Düğün masraflarından dolayı çıktığı öğrenilen tartışma, ağır hakaretlerin ardından tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanılan o anlar araç içinde bir kişinin çektiği görüntülerle ortaya çıktı. Tokat ve yumrukla darbedilen Ayşenur A.'nın eşinden şikayetçi olarak tedbir kararı istediği öğrenildi.

Dün saat 17.20 sıralarında iddiaya göre, ev hanımı Ayşenur A. ve oto tamircisi Sinan A., kısa süre önce evlendi. Çift, beraberlerinde bir arkadaşları ile birlikte otomobille Uzunyalı mevkisine gelerek sokağa park etti. Uzunyalı sahilinde plajda denize girip eğlenen çift ve arkadaşları, daha sonra araçlarına doğru yürümeye başladı. Bu sırada, çift arasında başlayan tartışma, daha sonra kavgaya dönüştü.

TARTIŞMA, DÜĞÜN MASRAFLARI YÜZÜNDEN ÇIKMIŞ

Kavganın ardından Ayşenur A., polis merkezine gitti. Eşi Sinan A.'dan şikayetçi olan Ayşenur A., emniyetteki ifadesinde, annesiyle telefonda düğün sırasında yaptıkları masraflardan dolayı tartışma çıktığını, sonrasında eşinin kendisine yumruk atmak ve boğazını sıkmak suretiyle darbettiğini söyledi. Alınan doktor raporunda alkollü olmadığı saptanan çiftten Ayşenur A.'nın yüzünde ve kolunda hafif darp izleri tespit edildi. Eşinden şikayetçi olan Ayşenur A., 6284 sayılı 'kadını koruma kanunu' kapsamında koruyucu-önleyici tedbir kararı uygulanmasını talep etti.

BABA EVİNE DÖNECEK

Sinan A. ise ifadesinde susma hakkını kullandı. Dosya, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na elden gönderildi. Poliste işlemleri tamamlanan Sinan A. aracına binerek ayrıldı. Ayşenur A.'nın ise polis gözetiminde Burdur'un Gölhisar ilçesindeki baba evine gideceği öğrenildi.

CEP TELFONU İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada Sinan A. ve Ayşenur A. arasında sokak ortasında yaşanan kavga, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde, Sinan A. ile tartışan Ayşenur A., araçlarından çantasını alıp kaldırıma oturuyor, bu sırada Sinan A. eşine yaklaşarak tokat ve yumruk atıyor. Ayşenur A.'nın da Sinan A.'ya karşılık verdiği görülüyor. Çiftin ortak arkadaşı ise kavgaya ayırmaya çalışsa da, başarılı olamıyor. Çevredeki vatandaşların ise tarafları ayırmaya yönelik herhangi bir girişimde bulunmadığı görülüyor. Olayı gören polisin müdahalesi ile çiftin kavgası son buluyor.

Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü

Marmaris, Polis, Düğün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Çevredekilere aldırmadan tekme tokat birbirlerine girdiler! Düğün masrafları yeni evli çifti birbirine düşürdü - Son Dakika
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