Yaşadığı iyi ve kötü olayları zaman zaman sosyal medyadan paylaşan Düvenci, bu kez takipçileriyle dertleşti. "Gerçekten yepyeni bir ben oldum" diyen Ceyda Düvenci, şunları dile getirdi:

'3 GÜN ODAMA KAPANDIM, AGˆLADIM...'

Yazacak o kadar c¸ok s¸ey var ki... Sizlere anlatmak istedigˆim c¸ok s¸ey birikti aslında... ve 2 gu¨ndu¨r nasıl paylas¸sam bilemedim bir tu¨rlu¨... 2021 bambas¸ka bas¸ladı benim ic¸in. Gerc¸ekten yepyeni bir ben oldum.

Belki yıllardır kendimle ilgili bir yolculuk yapıyor olmam bir anda yaptı bu degˆis¸ikligˆi. C¸ok garipti. Yılın ilk 3 gu¨nu¨ odama kapandım. Agˆladım, du¨s¸u¨ndu¨m, du¨s¸u¨nmeden durdum, film s¸eridi gibi hayatım gec¸ti go¨zu¨mu¨n o¨nu¨nden, sevdiklerimi du¨s¸u¨ndu¨m, kalp kırıklıklarımı, as¸kımı, c¸ocuklarımı... Sonra 3 gu¨n kapandıgˆım odadan bas¸ka biri c¸ıktı sanki.

Daha yavas¸, daha sakin, daha az endis¸eli, sinirlenmeyen, nefes aldıgˆı anın kıymetini ve hakkını bilen biri... Sihir gibi... Sonra I·stanbul'a geldim... Bu¨tu¨n evdeki fazla kıyafet, oyuncak ve es¸yaları ihtiyac¸ sahipleri ic¸in ayırmaya bas¸ladım...

Ev de sakinliyor s¸imdi benim gibi... 15 gün sonra Bodrum'a geri dönüyoruz... Hafif hissediyorum kendimi ve sakin... Bunca zaman kendim ic¸in okudugˆum kitaplar, aldıgˆım egˆitimler, psikologˆumla seanslarım ic¸in kendime tes¸ekku¨r ederim...