Ceyhan'a Kimya Endüstri Bölgesi Kuruluyor

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, Ceyhan ve Yumurtalık ilçeleri sınırlarında yer alan bölgede kurulacak 'Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi' için, "Yatırımlar on binlerce gencimize iş fırsatları sunacak. Katma değeri yüksek üretimin yapılacağı bölgede sağlanacak nitelikli iş gücüyle Adana'nın sosyoekonomik gelişimi hızlanacak" dedi.

Adana'da kurulacak 'Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi' için Ceyhan ve Yumurtalık'taki araziler Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenerek Resmi Gazete'de yayınlandı.

AK Parti Adana İl Başkanı Tamer Dağlı, konuyla ilgili açıklama yaparak bölgenin on binlerce kişiye istihdam sağlayacağını bildirdi.

"On binlerce gencimize iş fırsatları sunacak"

'Adana Ceyhan Kimya Endüstri Bölgesi'nin sadece Adana'nın değil, Türkiye'nin ekonomik büyümesine önemli katkı sağlayacağını belirten Başkan Dağlı, "Ülkemiz ekonomisinin en büyük sorunu cari açığın kapatılmasına önemli katkı sağlayacak yatırımlar on binlerce gencimize iş fırsatları sunacak. Katma değeri yüksek üretimin yapılacağı bölgede sağlanacak nitelikli iş gücüyle Adana'nın sosyoekonomik gelişimi hızlanacak. Alınan karar, şehrimiz ve bölgemiz adına son derece stratejik ve tarihi bir adımdır. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza ve katkı sunan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

Bölgenin Türkiye ekonomisine de ciddi katkılar sunacağını belirten Dağlı, daha sonra şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği ve vizyoner sanayi politikaları doğrultusunda alınan bu karar, Adana'nın üretim gücünü, istihdam potansiyelini ve küresel rekabet kapasitesini önemli ölçüde artıracaktır. Kimya sanayi başta olmak üzere yüksek katma değerli yatırımların önünü açacak bu endüstri bölgesi, yalnızca Adana'ya değil, Türkiye ekonomisine de uzun vadeli katkılar sunacaktır. Ceyhan Enerji İhtisas Bölgesi ile birlikte değerlendirildiğinde, Adana artık enerji, kimya ve sanayi alanlarında cazibe merkezi şehirlerinden biri haline gelmektedir. AK Parti olarak; üretimi, yatırımı, istihdamı ve kalkınmayı merkeze alan anlayışımızla Adana'nın her alanda büyümesi için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Adana'mıza, bölgemize ve ülkemize hayırlı olsun." - ADANA