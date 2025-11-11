Ceyhan Belediyesi Yol Onarım Seferberliği Başlattı - Son Dakika
Ceyhan Belediyesi Yol Onarım Seferberliği Başlattı

11.11.2025 16:31
Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde bozulan yolları onarmak için kapsamlı bir yol onarım seferberliği başlatmış durumda. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt yama ve parke yollarında bakım çalışmalarını sürdürüyor.

(ADANA) - Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde başlattığı kapsamlı yol onarım seferberliği ile bozulan yolları yeniliyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, asfalt yama çalışmalarının yanı sıra parke yollarda da bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ceyhan Belediyesi, ilçe genelinde yol onarım seferberliği başlatarak, asfalt ve parke yollarda bakım ve yenileme çalışmaları yürütüyor.

"Yollarımızı yeniden güvenli hale getireceğiz"

Belediye Başkan Vekili Sevil Aydar Yıldız, İnönü Bulvarı kuzey girişinde başlatılan çalışmaları yerinde inceleyerek, "Sevgili Ceyhanlılar, İnönü Bulvarı'nın kuzey girişindeyiz. Enerjisa'nın altyapı çalışmalarının ardından bozulan yol kesimlerinde onarım çalışmalarımıza başladık. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, ilçe genelinde belirlenen tüm bölgelerde eş zamanlı olarak asfalt yama, parke tamiri ve yol bakım çalışmalarını sürdürüyor. Amacımız, vatandaşlarımızın ulaşım güvenliğini sağlamak ve konforlu bir kent içi ulaşım ağı oluşturmak. Tüm Ceyhan'da ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde müdahale ederek, yollarımızı yeniden güvenli hale getireceğiz" diye konuştu.

Fen İşleri ekipleri sahada

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçe genelinde yaptığı planlama doğrultusunda mahalle mahalle çalışma yürütüyor. Ekipler, asfalt yama, kaldırım düzenleme ve parke tamiratı çalışmalarını aynı anda farklı bölgelerde sürdürüyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanarak, vatandaşların kullanımına sunulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

