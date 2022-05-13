Son dakika haberi... Ceyhan'da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberi... Ceyhan'da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

13.05.2022 23:32

Son dakika haber... Adana'nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken düşerek beyin kanaması geçiren şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 6 Mayıs'ta sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan ve kaçarken düşerek beyin kanaması geçiren şahıs, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İnönü Mahallesi Sebze Hali kavşağında kendisine ait fotoğrafçı dükkanının önünde durduğu esnada Oktay Tokmak (44) sürü halinde gezen sokak hayvanlarının saldırısı sonucu yere düşerek beyin kanaması geçirdi. Tokmak, kaldırıldığı Adana Balcalı Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını bugün kaybetti.

Olayda sokak köpeklerinin saldırdığı 2 kişi de çeşitli yerlerinden ısırılmaları sonucu yaralanmıştı.

(İHA)

Son dakika haberi... Ceyhan'da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Ceyhan'da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Ceyhan'da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Ceyhan'da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Ceyhan'da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Ceyhan'da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Son dakika haberi... Ceyhan'da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Ceyhan'da köpeklerden kaçarken düşerek ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika


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