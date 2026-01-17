Adana'nın Ceyhan ilçesinde SUV tipi araçla çarpışan üç tekerlekli motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Özdemir Sabancı Bulvarı Çocuk Cezaevi Kavşağı'nda R.K. idaresindeki 34 KFV 448 plakalı SUV tipi araç ile Şaban Coşkun'un kullandığı plakası öğrenilemeyen üç tekerlekli motosiklet çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Motosiklet sürücüsü Coşkun'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücü R.K. gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Ceyhan'da Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
