Son Dakika Haberleri: Ceyhanlı çocuklar havuza kavuştu
Son Dakika Güncel Haber

Ceyhanlı çocuklar havuza kavuştu

26 dakika önce

Ceyhan Belediyesi tarafından Yaz Spor Okulları kapsamında Mehmetçik İlkokulu ve Gürbüz Karakuş Ortaokulu'nda kurulan portatif havuzlarda uzman eğitmenler tarafından yüzmeyi öğrenen çocuklar bunaltan sıcaklarda eğlenerek serinleyecek.

Ceyhanlı çocuklar havuza kavuştu, System.String[]
Ceyhan Belediyesi tarafından Yaz Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Okulları kapsamında Mehmetçik İlkokulu ve Gürbüz Karakuş Ortaokulu'nda kurulan portatif havuzlarda uzman eğitmenler tarafından yüzmeyi öğrenen çocuklar bunaltan sıcaklarda eğlenerek serinleyecek.

Ceyhan'da yaz tatilinin başlamasıyla imkanı olmayan, deniz görmeyen, yüzme bilmeyen çocuklar için Yaz Spor Okulları Projesi kapsamında, Mehmetçik İlkokulu ve Gürbüz Karakuş Ortaokulun bahçesine kurulan bir buçuk metre derinliğinde 200 metrekarelik portatif havuzlarda ücretsiz olarak uzman antrenörler eşliğinde yüzme kurallı uygulamalı eğitim veriliyor.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan'da yaz aylarının çok sıcak geçtiğini belirterek, "Deniz görmeyen, yüzme bilmeyen, serinlemek isteyen çocuklarımız sulama kanallarında serinlerken ölmesin anılarımız ağlamasın diye Yaz Okulları kapsamında Mehmetçik İlkokulu ve Kaymakam Gürbüz Karakuş Ortaokulu'na denetimli, güvenli, cankurtaranı olan, hijyenik, her türlü güvenlik önleminin alındığı bir portatif havuz kurduk. Kursumuzda çocuklarımız hem yüzme öğreniyor hem de sıcak günlerde serinlemiş oluyor. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Vatandaşlar ise belediyenin sunduğu hizmetin önemine değinerek, "Geçmişte bu tür hizmetleri yaşayamadık. Bu hizmetten dolayı çok mutluyuz. Çocuklarımız güvenilir, uzman eğitmenler tarafından havuzda doyasıya eğleniyor ve serinliyor. Belediye Başkanımız Kadir Aydar'a teşekkür ediyorum" dedi. - ADANA
Ceyhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 02:36 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2 genç kız silahlı saldırıya uğradı: 1 genç kız şüpheli gözaltında Son Dakika! Düzce'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı Yurt dışından getirilen telefonları 100 liraya kayıt ediyorlar ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan İran'a "casus" yanıtı: Onlar yalancı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 15:03:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ceyhanlı çocuklar havuza kavuştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]