Son Dakika Haberleri: Çeyiz Eşyaları Arasında Esrar Sevkiyatına 2 Tutuklama

Çeyiz Eşyaları Arasında Esrar Sevkiyatına 2 Tutuklama

1 saat önce

UŞAK'ta polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bagajdaki çeyiz eşyaları ve valizler arasında 10 kilo 350 gram esrar ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Çeyiz Eşyaları Arasında Esrar Sevkiyatına 2 Tutuklama, System.String[]
UŞAK'ta polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bagajdaki çeyiz eşyaları ve valizler arasında 10 kilo 350 gram esrar ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeisi ekileri, istihbarat çalışmasıyla, bir otomobilde çeyizle arasında esrar sevkiyatı yapılacağını belirledi. Bunun üzerine geçen 27 Aralık'ta Uşak Nuri Şeker Fabrikası önünde önlem alan polis, Afyonkarahisar yönünden gelen 64 AAK 858 plakalı otomobili durdurdu. Polis otomobili, Cumhuriyet Polis Merkezi'nin bahçesine çekti. Burada, özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilin bagajındaki yastık, uyku seti gibi çeyiz eşyaları ve valizlerin arasına gizlenmiş toplam 10 kilo 350 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Otomobildeki Ergün Ç. (30), kardeşi Esat Ç. (28) ile yengesi Hüsna Ö. (26) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ergün Ç. ile Esat Ç., tutuklandı. Diğer şüpheli Hüsna Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Uşak

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 05:44 Kaynak: DHA

Narkotik, Polis, Uşak, 3. Sayfa
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