Son Dakika Haberleri: Çeyiz Eşyası Çaldıkları İddiası

Çeyiz Eşyası Çaldıkları İddiası

21 dakika önce

Gaziantep'te yeni evlenen çiftlerin evinden çeyiz eşyası çaldıkları iddasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Çeyiz Eşyası Çaldıkları İddiası, System.String[]
Gaziantep'te yeni evlenen çiftlerin evinden çeyiz eşyası çaldıkları iddasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde yeni evlenen bir çiftin evinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.Ö, A.A. ve R.S.A. olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlıların, daha önce de yeni evlenen başka çiftlerin evlerine girip çeyiz eşyası çaldıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen çok sayıda çeyiz eşyası ise sahiplerine teslim edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:29 Kaynak: AA

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