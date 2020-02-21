Cezaevi firarisi akaryakıt alamayınca tüfekli saldırıya kalkıştı - Son Dakika

Çok sayıda suçtan poliste kaydı olduğu saptanan cezaevi firarisi G.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edremit ilçesi Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi üzerinde bulunan benzin istasyonunda yaşanan olay, iddiaya göre şöyle gerçekleşti:

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