Cezaevi firarisi yapılan operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Cezaevi firarisi yapılan operasyonla yakalandı

6 saat önce

Çeşitli suçlardan 23 adet kaydı bulunan ve hakkında 4 olaydan da yakalama kararı olan şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Cezaevi firarisi yapılan operasyonla yakalandı, System.String[]

Çeşitli suçlardan 23 adet kaydı bulunan ve hakkında 4 olaydan da yakalama kararı olan şüpheli, polis ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında "kasten yaralama", "hırsızlık", " tehdit", " hakaret" ile cinsel suçların da bulunduğu 23 farklı suçtan kaydı bulunan ve hakkında 4 farklı yakalama kararı olan ayrıca cezaevi firarisi olduğu da belirlenen İlker Büyüktopaç'ın (36) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışma neticesinde şüphelinin Aktaş Mahallesi'nde saklandığını belirleyen ekipler, operasyon düzenleyerek, Büyüktopaç'ı evine gireceği esnada yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Polis, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:42 Kaynak: AA
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