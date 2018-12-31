Son Dakika Haberleri: Cezaevi Hükümlüsüne Esrar Satarken Yakalandı

Cezaevi Hükümlüsüne Esrar Satarken Yakalandı

1 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Akyaka Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri ile Jandarma KOM Şube ekiplerinin Gökova kavşağında yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Cezaevi Hükümlüsüne Esrar Satarken Yakalandı, System.String[]
Muğla İl Jandarma Komutanlığı Akyaka Jandarma Karakol komutanlığı ekipleri ile Jandarma KOM Şube ekiplerinin Gökova kavşağında yaptıkları kontrolde bir şahsın üzerinde esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Gökova kavşağında yol kontrolü yapan Jandarma KOM Şube ekipleri ve Akyaka Jandarma Karakol ekipleri yolcu otobüsünde narkotik köpeği ile mahkemeden alınan izin sonrası arama yaptı. Yapılan aramada otobüste yolcu olarak bulunan M.S. isimli şahsın üzerinde 105 gram esrar maddesi ve 35 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.

Şüpheli M.S.'nin sorgusunda ele geçirilen uyuşturucu maddeleri Dalaman açık Ceza ve İnfaz Kurumunda hükümlü olarak bulunan A.Ç. isimli şahsa Ortaca ilçe merkezinde teslim edeceği tespit edildi. Savcılık M.S. isimli şüphelinin elindeki uyuşturucu maddeleri teslimi sırasında iki şüphelinin de suçüstü yapılması talebi üzerine Jandarma OKM Şube ekipleri tarafından oluşturulan sivil ekipler iki şüphelinin buluşması ve uyuşturucu maddeyi teslim sırasında suçustü yapıldılar.

M.S. ve A.Ç. isimli şüpheliler, Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:59 Kaynak: İHA

Gökova, Akyaka, Jandarma, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Öğrenciyle Kafa Topu Oynadı Kamyonun Altında Kalan Prof. Dr. Gürbüz Büyükyazı Yaşamını Yitirdi

7 Yıl Önce iPhone Alabilmek Böbreğini Satan Gencin Hayatı Altüst Oldu Çatıdan Düşen Kar Yığının Altında Kalan Çocuğun Üzeriden İş Makinesi Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:50:58. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cezaevi Hükümlüsüne Esrar Satarken Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]