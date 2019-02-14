Cezaevinde Annesi ile Kalan Sma Hastası Torunu İçin Yardım İstedi

Antalya'da cezaevinde olan annesiyle birlikte kalan SMA hastası 10 aylık torunu için yardım isteyen babaanne yetkililere seslendi.

Antalya'da cezaevinde olan annesiyle birlikte kalan SMA hastası 10 aylık torunu için yardım isteyen babaanne yetkililere seslendi. Antalya'da hamileyken girdiği cezaevinden doğum için izinli çıkan ve doğumdan sonra 8 ay bebeğine evde bakan anne 1 ay önce yeniden cezaevine gönderildi. Annenin cezaevine girmesinin ardından dedesi ve babaannesi tarafından bakılan 10 aylık Mustafa Yağız Gülmez'e ise 21 gün önce doktorlar tarafından 'SMA TİP1' teşhisi konuldu. Dede Halil Gülmez ile babaanne Yüksel Gülmez, çocuğunun annesinden ayrılmasının ardından bakamayınca cezaevine götürerek annesine teslim ettiler. 10 aylık SMA hastası torunu ve gelini için yardım isteyen babaanne torununun annesinin kucağında evde büyümesini istedi. Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan Didem Ayşe Ertane (33) ve Gökhan G. (36) hayatlarını 13 yıl önce evlilikle birleştirdi. Çiftin evliliklerinden 3 tane çocukları oldu. Baba Gökhan G. daha önce cezaevine girip çıktı. Mahkeme tarafından verilen tahliye kararı bir üst mahkeme tarafından bozulunca baba yeniden cezaevine geri döndü. Bu arada anne Didem Ayşe Ertane G. de bir yıl önce cezaevine girdi. Cezaevine girdiği zaman hamile olan anne Gülmez, cezaevinden izin alarak 10 ay önce Mustafa Yağız G.'yi dünyaya getirdi. Yaklaşık 8 ay bebeğine bakmak için dışarıda kalan anne, yaklaşık 1 ay önce yeniden cezaevine gönderildi.



CEZAEVİNDE ANNESİNE TESLİM ETTİLER Annenin cezaevine girmesinin ardından dedesi ve babaannesi tarafından bakılan 10 aylık Mustafa Yağız Gülmez'e ise 21 gün önce doktorlar tarafından 'SMA TİP1' teşhisi konuldu. Dede Halil Gülmez ile babaanne Yüksel Gülmez, çocuğunun annesinden ayrılmasının ardından bakamayınca cezaevine götürerek annesine teslim ettiler.



"TORUNUM SMA HASTASI OLDUĞU İÇİN SAĞLIKLI KOŞULLARA İHTİYACI VAR." Torunlarının zor koşullar altında annesi ile birlikte cezaevine yaşadığını belirten dede Halil Gülmez ile babaanne Yüksel Gülmez, gelinlerinin ev hapsine alınarak torunları ile beraber kalmasını istedi. Çiftin 2 çocuğunun daha olduğunu ve onlara da kendilerinin baktığını ifade eden Yüksel çifti, zor durumlar yaşadıklarını belirterek, yardım istediler. Yüksel Gülmez, "Tek isteğim torunum annesi ile birlikte eve gelerek evde sağlıklı koşullarda torunuma bakılmasıdır. Yardım edilmesini istiyorum. Çocuğum sağlıklı koşullardan büyümüyor. Torunum SMA hastası olduğu için sağlıklı koşullara ihtiyacı var. Canımızın bir parçası cezaevinde kaldı. Çok özlüyoruz. Annesi bir hata yapmış. Her şey affediliyor. Gelinim de affedilsin. Torunuma annesi olmadan bakamadım. Annesini çok aradı. Sabahlara kadar ağladı. Biz de cezaevine telsim etmek zorunda kaldık. 2 tane daha okula giden çocuğu var onlara da zor bakıyorum. Babaları da cezaevinde olduğu için çocuklar annelerini babalarını istiyor. Hiç olmazsa anneleri yanlarında olsun" dedi.



"EV HAPSİNE ÇEVRİLMESİNİ İSTİYORUZ" Dede Halil Yüksel ise "Torunum doğalı 10 ay oldu. Çocuğa biz bir hafta 10 gün baktık. Anne olmadan bakamadık. Süt, mama ne verdik ise kabul etmedi. Kendisi SMA hastası. Annesi ile cezaevinde kalıyor. Ev hapsine çevrilmesini istiyoruz. Cezasını evde çocuklarının yanında çeksin." açıklamasını yaptı.



(Ertuğrul Gün/İHA)

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