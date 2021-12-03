CEZAEVİNDE HAFIZ OLDU, TÖRENLE CÜBBE GİYDİ - Son Dakika

AMASYA E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan Ömer Yılmaz (25), Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hafız oldu. İl protokolünün de katıldığı törenle cübbe giydirilen Yılmaz, tahliyesinin ardından müezzin olmak istiyor.

Amasya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 8 yıldır hükümlü olan Ömer Yılmaz, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye karar verdi. Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın iş birliğiyle uygulanan eğitim programlarına katılan Yılmaz, 5 yılda Kur'an-ı Kerim'i öğrenip hafız oldu. Yılmaz için cezaevi bahçesinde tören düzenlendi. Törene, Vali Mustafa Masatlı, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı, İl Müftüsü Furmuş Ayvaz da katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti sunan Yılmaz'a temsili cübbe giydirildi.

'CEZAEVLERİ BİRER MEKTEP HALİNE GELİYOR'

Törende konuşan Amasya Müftüsü Durmuş Ayvaz, cezaevi şartlarında hafız olmanın büyük bir başarı olduğunu belirtti.

Cezaevlerinde sağlanan eğitimlerin çok önemli olduğuna ifade eden Amasya Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakçı da 'Bu hizmetler sayesinde cezaevleri hükümlüler için birer mektep, okul ve rehabilitasyon merkezi haline geliyor' dedi.

'TÜM MAHKÜMLARA ÖRNEK OLSUN'

Amasya Valisi Mustafa Masatlı da, 'Her şerde bir hayır vardır' sözünde olduğu gibi cezaevine giren bu kardeşimizin, cezaevinde hafız olmasını bu açıdan değerlendirmemiz gerekiyor. İnsanların hayata nerede başladığı değil, nasıl noktaladığı önemlidir. Bu kardeşimizin tüm mahkümlara da örnek olacağını, onları bu yöne sevk edeceğini canı gönülden diliyorum? diye konuştu.

'ÜNİVERSİTEYE GİTMEYİ HEDEFLİYORUM'

Kur'an-ı Kerim'i ezberlemenin aslında çok kolay olduğunu ifade eden Ömer Yılmaz, 'Sadece başlamak önemli. Gerisi sonrasında geliyor. Cezamı tamamladıktan sonra üniversiteye gitmeyi hedefliyorum. İlahiyat eğitimi almak istiyorum. Müezzin olmak için uğraşacağım' ifadelerini kullandı.