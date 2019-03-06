Son Dakika Haberleri: Cezaevinde "Hükümsüz Caz" Konseri

Cezaevinde "Hükümsüz Caz" Konseri

1 saat önce

Edirne'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan kadınlar ve çocukları, "Hükümsüz Caz" başlıklı konserde eğlendi.

Cezaevinde
Edirne'de Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan kadınlar ve çocukları, "Hükümsüz Caz" başlıklı konserde eğlendi.

Adalet Bakanlığının izni Edirne Cumhuriyet Başsavcılığının oluruyla Edirne Avrupa Birliği Bilgi Merkezi ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda caz konseri düzenlendi.

Türkiye'nin en güçlü caz vokallerinden Dilek Sert Erdoğan'ın verdiği "Hükümsüz Caz" konserine, kadın hükümlü/tutuklular ve çocukları katıldı.

"Sanat hükümsüzdür"

Dilek Sert Erdoğan konserde yaptığı konuşmada, çok önemli bir etkinlikte kadınlarla bir araya geldiklerini söyledi.

"Hükümsüz Caz Konserleri"ni 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında hükümlü kadınlara moral vermek için başlattıklarını ifade eden Erdoğan, "Kimi içeride çekiyor hükmünü kimi dışarıda. Ama kadın toplumun her alanında. Kadın, içeride de olsa, dışarıda da olsa toplumun bir parçasıdır. Müziğin birleştirici gücü açısından insanları bir araya getirmesi yadsınamaz bir gerçek, bu açıdan bu konserler bizler ve toplum için çok önemli. Hüküm ne olursa olsun, sanat hükümsüzdür." dedi.

AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Güliz Elif Yardımcı da etkinliğin düzenlenmesinde katkısı bulunan AB Türkiye Delegasyonu, Adalet Bakanlığı ve Edirne Kadın Girişimciler Kurulu'na teşekkür etti.

İngilizce şarkıların ağırlıklı olduğu konserde, zaman zaman Türkçe şarkılar da seslendiren Erdoğan, hükümlülerde alkış tutarak eşlik etti.

Konseri, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak'ın eşi Zehra Karabacak, savcı ve hakimler, kadın hükümlüler ve cezaevi personeli izledi.

Cezaevine çocuk oyun parkı kuruldu

Bu arada organizasyon kapsamında Edirneli yardımseverlerin katkılarıyla Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kalıcı çocuk oyun parkı kurulmasına katkıda bulunan Esra Gürkan, Lale Yardımcı, Sibel Yıldırım, Elmas Aslan, Aycan Algur, Nurdan Keçeci, Nevser Tavgaç Eraslan, Aslıhan Altınyaprak, Gözde Emel Baytar, Rabia Ersöz, Hande Emel, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ile Edirne Ticaret Borsası'na plaketleri sunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:29 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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