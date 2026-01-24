Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu - Son Dakika
Yaşam

Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu

Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu
24.01.2026 17:56
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan hükümlü ve tutuklular arasında yaşanan sözlü tartışma sonrasında çıkan kavgada 21 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde bulunan 2 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli suç koğuşunda bulunan 21 hükümlü ve tutuklu arasında sözlü tartışma sonrasında kavga çıktı.

21 HÜKÜMLÜ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olaya karışan 21 mahkum Ferizli Devlet Hastanesine darp ve cebir raporu alınması gayesiyle sevk edildi. Yapılan muayenede M.A. isimli hükümlünün kafasına aldığı darbe neticesinde açık yara tespit edilerek dikiş atıldı.

Burada yapılan ilk müdahale sonrasında tedavisinin tamamlanması için M.A. isimli hükümlü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer 20 hükümlü ise ilçe devlet hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından cezaevine teslim edildi.

OLAYIN BÜYÜME İHTİMALİ BULUNMUYOR

Ayrıca, olaya karışan hükümlülerin farklı koğuşlara ve tekli koğuşlara alındığı, olayın büyüme ihtimalinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17:40
SON DAKİKA: Cezaevinde sözlü tartışma kanlı bitti: 21 hükümlü hastanelik oldu - Son Dakika
