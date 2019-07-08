Son Dakika Haberleri: Cezaevinde tedavi görebilmek için banka soymaya kalkıştı
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Cezaevinde tedavi görebilmek için banka soymaya kalkıştı

1 saat önce

Güney Kore'de bir adam cezaevinde tedavi görebilmek için banka soymaya çalıştı.

Cezaevinde tedavi görebilmek için banka soymaya kalkıştı, System.String[]
Güney Kore'de bir adam cezaevinde tedavi görebilmek için banka soymaya çalıştı.
The Telegraph'ın haberine göre, geçen ay sonunda başkent Seul yakınında Daejeon'da plastik bıçakla bankaya giren 40 yaşında bir erkek, çalışanlardan "kibarca" polise haber vermelerini istedi.
Gözaltına alınan adam, sorgusunda niyetinin bankadaki paraları almak değil tutuklanarak cezaevine gönderilmek olduğunu itiraf etti.
Annesiyle yaşayan işsiz adamın, tutulan belinin tedavisi için cezaevine girmek istediği ve bu nedenle böyle bir eyleme kalkıştığı ancak tehditle suçlandığından hapse girme ihtimalinin bulunmadığı belirtildi.
Güney Koreli adamın, tedavi masraflarını karşılayacak parası olmadığını söylediği aktarıldı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 10:49 Kaynak: AA
The Telegraph, Güney Kore, Güney, Güncel
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