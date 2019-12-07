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Cezaevindeki babasını ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çıplak arama
6 saat önce
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Virginia eyaleti Ceza İnfaz Kurumu görevlilerinin babasını cezaevinde ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak soyarak aradığı bildirildi.
Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Virginia eyaleti Ceza İnfaz Kurumu görevlilerinin babasını cezaevinde ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak soyarak aradığı bildirildi.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Demokrat Vali Ralph Northam, "Yalnızca vali olarak değil, bir çocuk doktoru ve baba olarak da bu raporlardan çok rahatsız oldum" ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:44
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