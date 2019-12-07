Son Dakika Haberleri: Cezaevindeki babasını ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çıplak arama
Son Dakika Dünya Cezaevindeki babasını ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çıplak arama - Son Dakika Dünya

Cezaevindeki babasını ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çıplak arama

6 saat önce

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Virginia eyaleti Ceza İnfaz Kurumu görevlilerinin babasını cezaevinde ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak soyarak aradığı bildirildi.

Cezaevindeki babasını ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki çocuğa çıplak arama, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Virginia eyaleti Ceza İnfaz Kurumu görevlilerinin babasını cezaevinde ziyaret etmek isteyen 8 yaşındaki kız çocuğunu çırılçıplak soyarak aradığı bildirildi.


Sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapan Demokrat Vali Ralph Northam, "Yalnızca vali olarak değil, bir çocuk doktoru ve baba olarak da bu raporlardan çok rahatsız oldum" ifadelerini kullandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 01:44 
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