Son Dakika Haberleri: Cezaevinden çıkan genç dehşet saçtı
Son Dakika Güncel Cezaevinden çıkan genç dehşet saçtı

Cezaevinden çıkan genç dehşet saçtı

6 saat önce

Kartal'da cezaevinden yeni çıkan genç eniştesini kafasından, ablasını ve yeğenini ayağından vurdu.

Kartal'da cezaevinden yeni çıkan genç eniştesini kafasından, ablasını ve yeğenini ayağından vurdu.

Alınan bilgiye göre, cezaevinden yeni çıkan Cem Y. Kartal Yıldırım Sokak'ta 6 katlı bir binanın 3. katında yaşayan ablası Sedef Adanur O., eniştesi Serkan Güzeltepe'yi ve yeğeni Burçin Güzeltepe'yi silahla vurdu. Aralarında çıkan nedeni henüz bilinmeyen tartışma sonucu sinirlenen Cem Y. önce eniştesi Serkan G.'yi başından, olayı engellemeye çalışan ablasını ve yeğenini ayağından vurdu.

Silah sesleri ile uyanan komşular durumu emniyet ve 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri Cem Y.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili polis ekiplerine açıklama yapan Cem Y. soğukkanlılığıyla dikkat çekerek, "Aha silah aha mermi" ifadelerini kullandı.

112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile yaralı enişte, abla ve yeğeni hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan enişte Serkan G.'nin durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Cezaevinden çıkan genç dehşet saçtı

Kartal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:00 Kaynak: İHA
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