Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta karşılaşan F.S. ile arkadaşı O.B., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.S. ve O.B., silahlarını çekerek ateşledi. Bacaklarına 9 kurşun isabet eden F.S., kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı F.S., ambulansla hastaneye kaldırdı. F.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Ankara'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada - Son Dakika

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