Son dakika gündem: Ankara'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ankara'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

29.06.2022 13:41
Son dakika gündem: Ankara'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada

Son dakika gündem haberi: Cezaevinden çıktı, arkadaşının silahlı saldırısında yaralandı ANKARA'da, cezaevinden yeni çıkan F.S., tartıştığı arkadaşı O.B. tarafından bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı.

Cezaevinden çıktı, arkadaşının silahlı saldırısında yaralandı

ANKARA'da, cezaevinden yeni çıkan F.S., tartıştığı arkadaşı O.B. tarafından bacaklarından tabancayla vurularak yaralandı. Bu anlar, telefon kamerasına yansıdı.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ara sokakta karşılaşan F.S. ile arkadaşı O.B., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda F.S. ve O.B., silahlarını çekerek ateşledi. Bacaklarına 9 kurşun isabet eden F.S., kanlar içinde yere yığıldı. Yaralı F.S., ambulansla hastaneye kaldırdı. F.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olaydan sonra kaçan O.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan olay anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, önce tartışan ikilinin, bir süre sonra silahlarını çıkararak ateşlediği anlar yer aldı.

Görüntü dökümü: Silahlı kavga anı

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA,


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ankara'da 1 kişinin yaralandığı silahlı kavga kamerada - Son Dakika

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