Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi - Son Dakika
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Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi

28.06.2022 10:32

Reza Zarrab, ABD'de kara para aklama suçundan cezaevine girmiş, "itirafçı" olup serbest kalmıştı. Hayatına ABD'de "Aaron Goldsmith" adıyla devam eden Zarrab, serbest kalmasından aylar sonra Miami'de genç bir kadınla yemek yerken görüntülendi.

2016'da ABD'de kara para aklama suçundan tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen, sanatçı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıkmış ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenilmişti. Next Level Performance isimli bir binicilik merkezi kurduğu bilgisine ulaşılan Zarrab aylar sonra ortaya çıktı.

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Reza Zarrab yani Aaron Goldsmith, 20 dönümlük çiftliğinde şampiyon bir binici olan yeni sevgilisi Carolina Roffman'la da görüntü vermişti. Ancak Zarrab bu fotoğrafları yeni ismi ifşa olunca sosyal medya hesaplarından silmişti.

Reza Zarrab aylar sonra Miami'de genç bir kadınla görüntülendi

GENÇ BİR KADINLA YEMEK YEDİ

Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'le de anılan Zarrab, Miami'de genç bir kadınla yemek yerken görüntülendi. Zarrab'ın gecenin ilerleyen saatlerinde genç kadınla oldukça samimi anlar yaşadığı iddia edildi.

Reza Zarrab aylar sonra Miami'de genç bir kadınla görüntülendi

Kaynak: Magazinburada

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