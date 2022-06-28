Cezaevinden "itirafçı" olup serbest kalan Reza Zarrab, Miami'de genç bir kadınla görüntülendi

Kurtlar Vadisi'nin efsane ismine büyük vefasızlık! Cenazeye ne Polat geldi ne de Çakır

Araç sahipleri dikkat! Bu gece yarısından itibaren zam değil büyük bir indirim geliyor

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Cüneyt Arkın'ın ölüm nedeni belli oldu

2016'da ABD'de kara para aklama suçundan tutuklanan ve itirafçı olduktan sonra tahliye edilen, sanatçı Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab yıllar sonra ortaya çıkmış ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği öğrenilmişti. Next Level Performance isimli bir binicilik merkezi kurduğu bilgisine ulaşılan Zarrab aylar sonra ortaya çıktı.

SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Reza Zarrab yani Aaron Goldsmith, 20 dönümlük çiftliğinde şampiyon bir binici olan yeni sevgilisi Carolina Roffman'la da görüntü vermişti. Ancak Zarrab bu fotoğrafları yeni ismi ifşa olunca sosyal medya hesaplarından silmişti.

GENÇ BİR KADINLA YEMEK YEDİ

Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'le de anılan Zarrab, Miami'de genç bir kadınla yemek yerken görüntülendi. Zarrab'ın gecenin ilerleyen saatlerinde genç kadınla oldukça samimi anlar yaşadığı iddia edildi.

Kaynak: Magazinburada