Cezaevlerinde badminton şampiyonası yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Cezaevlerinde badminton şampiyonası yapılacak - Son Dakika Spor

Cezaevlerinde badminton şampiyonası yapılacak

6 saat önce

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF), sosyal sorumluluk projelerini, ceza ve tevkifevleri hükümlüleriyle, tutukluları arasında düzenleyeceği badminton şampiyonası ile hayata geçirecek.

Cezaevlerinde badminton şampiyonası yapılacak, System.String[]

Türkiye Badminton Federasyonu (TBF), sosyal sorumluluk projelerini, ceza ve tevkifevleri hükümlüleriyle, tutukluları arasında düzenleyeceği badminton şampiyonası ile hayata geçirecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TBF ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü arasında 2006 yılında imzalanan protokol kapsamında planlanan şampiyona, 1-3 Temmuz tarihlerinde Ankara'da yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen federasyon başkanı Murat Özmekik, "40 ceza ve tevkif evinde yaklaşık 400 infaz koruma memuru antrenörlük belgesi alarak, 5000'e yakın hükümlü ve tutukluya badminton eğitimi verdi. 3000'den fazla hükümlü ve tutuklunun eğitim çalışmaları ise devam ediyor. 'İnsanların en hayırlısı faydalı olandır' inancıyla hedefimize ulaşmaya çalışıyoruz. Projemize destek veren Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi'ye, Eğitim ve İyileştirme Dairesi tetkik hakimi Faruk Karcı'ya teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bitlis'te cadde ve sokakları ilaçlamak yerine Van Gölü'nden getirilen suyla yıkıyorlar Ülke genelinde 15 derece birden havalar soğuyor TSYD, beIN Sports'tan maçları şifresiz yayınlamasını talep etti

Son Dakika Haberleri
21:00 Süper Lig: MKE Ankaragücü: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)
21:00 Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
21:00 Futbol: Süper Lig
20:58 Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - Göztepe: 0 (İlk yarı)
20:56 Sampdoria'da 4 oyuncuda daha koronavirüs çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 21:05:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezaevlerinde badminton şampiyonası yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]