Cezaevlerinde teknolojik dönem başlıyor - Son Dakika

Cezaevlerinde teknolojik dönem başlıyor

22.10.2020 11:37
Cezaevlerinde teknolojik dönem başlıyor, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, e-görüş projesiyle ilgili olarak, "Bu proje ile artık hükümlüler eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını sağlayabilecek, bağlarını güçlü tutacaklardır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, e-görüş projesiyle ilgili olarak, "Bu proje ile artık hükümlüler eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını sağlayabilecek, bağlarını güçlü tutacaklardır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Akıllı Teknolojilerin Ceza İnfaz Kurumlarına Entegrasyonu Projesi" (e-görüş) tanıtım programına katıldı. Ankara'da bir otelde düzenlenen programa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom CEO'su Ümit Önal ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi de katıldı. E-dönüşüm kapsamında hayata geçirilen uygulamalarla vatandaşların hizmetlere en hızlı, en az maliyetle ulaşmasını amaçlandıklarını belirten Bakan Gül, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde de yargıda dijital dönüşümün hedeflendiğini kaydetti.

"Bu proje ile artık hükümlüler eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını sağlayabilecek, bağlarını güçlü tutacaklardır"

Ceza infaz kurumlarında insanı temel alan tüm yaklaşımlara büyük hassasiyet gösterdiklerini söyleyen Bakan Gül, "Bu proje ile artık hükümlüler eş, çocuk, aile ve yakınlarıyla irtibatlarını sağlayabilecek, bağlarını güçlü tutacaklardır. Bu imkanın aynı zamanda hükümlülerin rehabilitasyonuna da katkı sağlayacağına inanıyoruz. Görüntülü görüşme imkanının hükümlü yakınları açısından da çok faydalı olacağına inanıyoruz. Yakınları hükümlülerle görüntülü görüşecekler, böylece seyahat etmek, masraf yapmak zorunda kalmayacakları gibi bir ilden başka bir şehre gitme ya da rahatsızlığı, hastalığı nedeniyle gidemeyecek olanların yakınlarıyla görüşme imkanına sahip olması sağlanacak. Çocukların cezaevinin o ortamına girip örselenmesini önleyecek şekilde görüntülü görüşme yapılması da çocuğun üstün yararına matuf çok önemli adım olarak değerlendirilmeli" ifadelerini kullandı.

Hükümlülerin yaşam alanlarına kurulan multimedya cihazı sayesinde kantinde satılan malzemelerin fiyatlarını görebileceğini, sistem üzerinden kantin siparişi verebileceğini ve ödemelerini elektronik olarak gerçekleştirebileceklerini dile getiren Bakan Gül, bu sayede hükümlülerin kendi paralarını kendilerinin kontrol edebileceğini, kurum emanet para bürolarının da kaldırılacağını bildirdi. Ayrıca hükümlülerin sisteme parmak izi ile giriş yaparak daha hızlı ve güvenli bir biçimde dilekçe gönderebileceklerini anlatan Bakan Gül, hükümlülerin dilekçelerinin takibini yapabileceğini ve kurum kütüphanesinden kitap siparişi verebileceklerini belirterek, "Belirtilen bu ve buna benzer diğer uygulamalar sayesinde önemli ölçüde personel tasarrufu sağlanacak, tasarruf edilen personel güvenlik, eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin daha etkin olarak gerçekleştirilmesinde istihdam edilecektir" dedi. - ANKARA

Cezaevlerinde teknolojik dönem başlıyor
Cezaevlerinde teknolojik dönem başlıyor
Cezaevlerinde teknolojik dönem başlıyor

Abdülhamit Gül, Çocuk, İnfaz, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cezaevlerinde teknolojik dönem başlıyor - Son Dakika

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