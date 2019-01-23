Son Dakika Haberleri: Cezalarını Okul Boyayarak Çekiyorlar

Cezalarını Okul Boyayarak Çekiyorlar

11 dakika önce

Zonguldak'ta, çeşitli suçlardan ceza alan 70 kişi, kamu hizmetine dönüştürülen cezaları kapsamında 43 okulun temizlik, boya, badana ve tadilat işlerini yaparak cezalarını çekiyor.

Cezalarını Okul Boyayarak Çekiyorlar, System.String[]
Zonguldak'ta, çeşitli suçlardan ceza alan 70 kişi, kamu hizmetine dönüştürülen cezaları kapsamında 43 okulun temizlik, boya, badana ve tadilat işlerini yaparak cezalarını çekiyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğü bünyesinde haklarında kamu yararına çalışma tedbiri bulunan 70 yükümlü, il genelindeki okullarda temizlik, boya ve tadilat işleri yapıyor.

Okulların yarıyıl tatiline girmesiyle kentteki 43 okulda çalışma yürüten yükümlüler, eğitime destek olmanın mutluluğunu da yaşıyor.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki çalışmaları inceleyen Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, okul yetkilileri ve çalışanlardan bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yağız, şunları kaydetti:

"Denetimli serbestlik sistemi yükümlünün toplum içinde takip ve denetiminin yapıldığı, iyileştirilmesi ve topluma kazandırılması için ihtiyaç duyulan her türlü hizmet, program ve kaynakların sağlandığı, alternatif bir sistemdir. Okulların tatile girmesiyle birlikte yükümlüler, cezalarını yerine getirirken bir yandan da okullara katkı sağlıyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:06 Kaynak: AA

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