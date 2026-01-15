Cezayir, Alsat-3A Uydusunu Fırlattı - Son Dakika
Cezayir, Alsat-3A Uydusunu Fırlattı

15.01.2026 16:30
Cezayir, uzay gözlem kapasitesini artırmak için Alsat-3A uydusunu fırlattı ve başarıyla sonuçlandı.

Cezayir, jeo-uzay enformasyon alanındaki kapasitesini güçlendirmek ve gözlem amaçlı kullanılmak üzere uzaya uydu fırlattığını duyurdu.

Cezayir Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Said Şankariha, fırlatma sürecini uzaktan algılama yer istasyonu sahasından takip etti.

"Alsat-3A" adı verilen gözetleme uydusunun, Çin'in kuzeybatısında bulunan Jiuquan Üssü'nden fırlatıldığı belirtildi.

Uzay gözetleme alanında ulusal kapasitenin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında atılan bu adımın, aynı zamanda Cezayir Uzay Ajansı ile Çin Jeo-uzay Bilimleri ve Teknolojileri Şirketi arasındaki mevcut ortaklığın somut bir yansıması olduğu ifade edildi.

Bakanlık, "Alsat-3A" uydusunun fırlatma işleminin başarıyla tamamlandığını, bu sayede Cezayir'in gözetleme amaçlı ek veriler elde edeceğini ve haritalar, sayısal yükseklik modelleri gibi unsurlar başta olmak üzere jeo-uzay istihbarat ve bilgi sisteminin daha da güçleneceğini vurguladı.

Kaynak: AA

Teknoloji, Cezayir, Savunma, Güncel, Uzay, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
