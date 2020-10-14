Cezayir'de Buteflika'nın "gizli kızına" yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapis - Son Dakika

Cezayir'de Buteflika'nın "gizli kızına" yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapis

14.10.2020 18:01
Cezayir'de Buteflika'nın

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın "gizli kızı" olduğunu iddia eden Neşnaşi Zeliha (65), hakkında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tüm mal varlığına da el konuldu.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın "gizli kızı" olduğunu iddia eden Neşnaşi Zeliha (65), hakkında yolsuzluk yaptığı iddiasıyla açılan davada 12 yıl hapis cezasına çarptırılarak, tüm mal varlığına da el konuldu.

Başkentin batısındaki Şerraga Mahkemesi'nde, Cezayir kamuoyunun yoğun bir ilgiyle takip ettiği ve "Madam Maya" adıyla bilinen davada hüküm açıklandı.

Cezayir'de geçen yıl nisan ayında kitlesel protesto gösterileri ve ordunun sözlü müdahalesiyle iktidardan uzaklaştırılan ve resmi evliliği bulunmayan eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın "gizli kızı" olarak kendisini tanıtan Zeliha, iş dünyası ve hükümet yetkilileri arasında büyük meblağlardaki iş anlaşmalarına aracılık etmekle suçlanıyordu.

Bugün karara bağlanan davada Neşnaşi Zeliha, yolsuzluk yaptığı iddiasıyla 12 yıl hapse mahkum edildi. Ayrıca Zeliha'nın tüm mal varlığına el konulması kararı verildi. Zeliha ile aynı dava kapsamında yargılanan kızları Farah ile Eman da beşer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bu arada aynı davada yargılanan eski Bayındırlık Bakanı Abdulgani Zalan, eski Çalışma Bakanı Muhmmed el-Gazi ile eski Emniyet Müdürü Abdulgani Cemil, "para aklama, nüfuzu kötüye kullanma, haksız ayrıcalık elde etme, devleti zarara uğratma, kamu çalışanını yasa dışı imtiyazlar tahsis etmeye zorlama" gibi suçlamalarla 10 yıl hapis cezası aldı.

"Buteflika, Zeliha'nın için görevlilere talimat verdi"

Madam Maya davasının 7-10 Ekim'de görülen duruşma tutanaklarına yansıyan bilgilere göre, Zeliha, hükümet ve cumhurbaşkanlığı koridorlarında oldukça nüfuzlu bir konuma sahipti.

Buteflika'nın herhangi bir eşi ve çocuğu bulunmamasına rağmen Zeliha'nın birçok kere kendisini "Buteflika'nın gizli kız çocuğu" şeklinde tanıttığı ve bu sayede büyük servet elde ettiği dava dosyasında yer aldı.

Güvenlik güçlerinin, geçen aylarda Zeliha'nın evine yaptığı baskında, yüksek miktarda nakit para, ülkenin farklı bölgelerinde çok sayıda mülk tapusu bulduğu paylaşıldı.

Buteflika'nın Özel Kalemi Muhammed Receb, mahkemeye verdiği ifadesinde Cumhurbaşkanı Buteflika'nın emirleri doğrultusunda farklı düzeyde devlet görevlilerine Zeliha'nın taleplerinin yerine getirilmesi için talimat verdiği belirtildi.

Zeliha, 1999-2019 yılları arasındaki Buteflika döneminde, ülke içinde, cumhurbaşkanına yakın ve nüfuzlu isimler arasında gösterilmesine rağmen ikili arasındaki ilişkinin boyutu gizliliğini koruyor. Buteflika, bugünkü davaya ilişkin de henüz bir açıklama yayınlamadı.

Cezayir'de yolsuzluk operasyonları dalgası

Cezayir'de 82 yaşındaki Abdulaziz Buteflika, halk protestoları ve ordunun uyarısı neticesinde geçen yıl 2 Nisan 2019'da istifa etmek zorunda kalmıştı.

Cezayirliler, "devletin zirvesinde hala varlıklarını koruyan Buteflika müttefiklerinin görevlerine son verilmesi ve yolsuzluk yapanlardan hesap sorulması" talepleriyle protestolarına devam etmişti.

Eski Genelkurmay Başkanı Ahmed Kayid Salih, siyaset, bürokrasi, ordu ve iş dünyasından isimlerin bulaştığı yolsuzluk skandallarını tek tek zikrederek, bu dosyaların yeniden açılacağını belirtmişti.

Genelkurmay Başkanı'nın açıklamaları üzerine yargı harekete geçmiş, Buteflika döneminde adı birçok skandala karışmış çok sayıda iş adamı, bürokrat ve siyasetçi açılan yolsuzluk soruşturmalarında ifade vermişti. İki eski başbakan, bakanlar ve üst düzey emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu üst düzey isimler tutuklanmıştı.

Cezayirlilerin bazıları yolsuzluk soruşturmalarını desteklerken, bazıları bu soruşturmaların yolsuzlukla mücadeleden ziyade rejim içinde tasfiye için kullanıldığı eleştirisinde bulunmuştu.

Ülkedeki yolsuzluk dosyalarındaki isimlerle yakın ilişkideki eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika hakkındaysa henüz bir soruşturma bulunmuyor.

Cumhurbaşkanı, Yolsuzluk, Cezayir, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cezayir'de Buteflika'nın 'gizli kızına' yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapis - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Leipzig, Trabzonspor'un hesabına Sörloth'un 93 milyon TL'lik ücretini yatırdı 4 gündür aranan emekli hemşirenin cansız bedeni toprağa gömülü halde bulundu Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi Putin, Rusya'da ikinci koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı
Son Dakika: AYM'nin Son Dakika: AYM'nin "Işıklar yanıyor" toplantısı sona erdi: Engin Yıldırım Twitter hesabını kapatmalı         
17:45
Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendini asarak yaşamına son verdi Kayseri'de 50 yaşındaki adam kendini asarak yaşamına son verdi         
16:55
"Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı         
16:19
Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi Öldürdüğü kadınla fuhuş için anlaştığını söyledi, cezası indirimlerle 15 yıla indi         
16:03
Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor Oyunculuğuyla alkış toplayan Evrim Alasya, Kırmızı Oda dizisinden ayrılıyor         
15:57
"Bir tek Malanga Sarr'ı alamadık" diyen Ali Koç'tan G.Saray'a dikkat çeken gönderme         
15:44
Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti Didem Soydan, Burak Deniz ile aşk yaşadığını ilan etti         
15:22
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi Masumlar Apartmanı dizisinde su faturası krizi! Gelen borç herkesi şaşkına çevirdi         
13:24
Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı Tekirdağ'daki operasyonda elektrikli termosifondan sahte içki çıktı         
13:14
İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı İnternetten aldığı telefonun yalnızca kutusu eline ulaştı         
12:58
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu 'Alıcı' çekirdekleriyle tüketen 5 kişi hastanelik oldu         
10:37
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2020 18:28:29. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Cezayir'de Buteflika'nın "gizli kızına" yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei